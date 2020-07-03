Ексголову РДА на Рівненщині судитимуть за хабар у 110 тис. грн, – ОГП

Офіс генпрокурора направив до суду обвинувальний акт щодо колишнього голови Рокитнівської районної державної адміністрації (Рівненська область) за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Як сказано на сайті Офісу генерального прокурора, під час слідства було задокументовано отримання посадовою особою 110, 4 тисячі доларів.

"Посадовець, зловживаючи довірою потерпілого, запевнив його у необхідності сплатити грошові кошти з розрахунку 230 доларів США за один гектар для виділення місцевими сільськими радами в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення площею 486,88 га", – сказано в повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, про затримання чиновника ГБР повідомило ще 18 липня 2019 року. Згідно з офіційним сайтом Рокитнівської РДА, на той момент її главою був Микола Кушнір.

Як писав OBOZREVATEL, недавно генпрокурор Ірина Венедиктова заявила, що за перші 100 днів її роботи були засуджені до обмеження або позбавлення волі тисячі чоловік, проте вироки для топ-корупціонерів і політиків першого ешелону "ще попереду".