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Ексголову НКРЕКП Вовка оголосили в міжнародний розшук: перші подробиці

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Ексголову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Дмитра Вовка оголосили в міжнародний розшук.

Про це написала пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратуру на своїй сторінці у Facebook. САП оскаржить відмову в обранні запобіжного заходу Вовку, підозрюваному у справі "Роттердам+".

"Прокурори САП категорично не погоджуються з рішенням Солом’янського районного суду міста Києва, який не обрав для колишнього голови НКРЕКП запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", – йдеться у повідомленні.

Ексголова НКРЕКП Дмитро Вовк

Ексголова НКРЕКП Дмитро Вовк

Цензор.НЕТ

Оскільки підозрюваний перебував за межами України й не з’являвся на виклик слідчих, його оголосили у міжнародний розшук.

Пресслужба зазначила, що з боку Вовка були й інші ризики перешкоджання слідству, зокрема вплив на учасників процесу, можливість знищення доказів у справі, а також можливість перешкоджання провадженню в інший спосіб.

Так, зважаючи на обґрунтованість підозри, прокурор наполягав на обранні колишньому голові Комісії запобіжного заходу. Втім, суд відмовив у задоволенні клопотання, тому САП оскаржить це рішення Солом’янського райсуду м. Києва в суді апеляційної інстанції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні 2016 року НКРЕКП затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію, згідно з якою ціна вугілля визначалася за формулою "ціна вугілля у портах Амстердам – Роттердам – Антверпен + вартість його доставки в Україну" (відома як "Роттердам+").

Національне антикорупційне бюро України розпочало розслідування можливих зловживань службовими повноваженнями з боку посадових осіб НКРЕКП в процесі ухвалення формули "Роттердам +". Пізніше ексглава НКРЕКП Вовк відреагував на звинувачення.

Адвокат колишнього глави НКРЕКП Ірина Одинець заявила, що Вовк не є підозрюваним, а заяви НАБУ будуть спростовані. За її словами, справа НАБУ щодо "Роттердам+" є політичним переслідуванням, а розслідування не має юридичної перспективи.

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Особа
Дмитро Вовк
Місце
Україна
Теги
формула Роттердам плюс Національне антикорупційне бюро України
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