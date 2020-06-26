Ексголові Кіровоградської ОДА повідомили про підозру: вимагають заарештувати за отримання хабаря
Колишньому голові Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрію Балоні і ще одному чиновнику ОДА повідомлено про підозру в отриманні хабара.
Про це повідомляється на сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook. Обвинувачення просить суд обрати запобіжний захід фігурантам у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави.
За даними правоохоронців, чиновники запропонували одному з керівників органу державної влади надати їм 1,8 млн гривень хабаря в обмін на те, що його службовій діяльності не будуть перешкоджати.
Їхні дії кваліфіковані за частиною 4 статті 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу.
Також прокурори САП і детективи НАБУ подали клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави – 12 млн гривень для ексголови ОДА і 8 млн грн для його спільника.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Співробітники НАБУ 25 червня затримали голову Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Балоня. Перед цим Кабмін погодив його відставку.
Також був затриманий іще один чиновник ОДА. За даними правоохоронців, вони вимагали хабар у розмірі 1,8 млн гривень. Перший транш у 100 тисяч гривень було передано в червні і зафіксовано правоохоронцями, а затримали чиновників при отриманні другого траншу в розмірі 250 тисяч гривень.
Президент Володимир Зеленський 26 червня звільнив Балоня з посади голови ОДА.