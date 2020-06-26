Ексголові Кіровоградської ОДА повідомили про підозру: вимагають заарештувати за отримання хабаря

Юрій Сергієнко Розслідування 19:55, 26.06.2020 Оновлено: 20:19, 26.06.2020

Колишньому голові Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрію Балоні і ще одному чиновнику ОДА повідомлено про підозру в отриманні хабара.

Про це повідомляється на сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook. Обвинувачення просить суд обрати запобіжний захід фігурантам у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави.

За даними правоохоронців, чиновники запропонували одному з керівників органу державної влади надати їм 1,8 млн гривень хабаря в обмін на те, що його службовій діяльності не будуть перешкоджати.

Їхні дії кваліфіковані за частиною 4 статті 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу.

Також прокурори САП і детективи НАБУ подали клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави – 12 млн гривень для ексголови ОДА і 8 млн грн для його спільника.

Колишньому голові Кіровоградської ОДА повідомили про підозру
Facebook САП
Обвинувачення вимагає арешту для ексглави ОДА
Facebook САП

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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