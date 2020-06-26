Колишньому начальнику Генерального штабу Збройних сил України Володимиру Замані повідомлено про зміну підозри у державній зраді.

Про це повідомляється на сайті Офісу генпрокурора. Його підозрюють у зниженні обороноздатності України, що призвело до анексії Криму.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри колишньому начальнику Генерального штабу Збройних сил України в державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України)", – йдеться в повідомленні.

У відомстві не уточнили прізвище фігуранта, проте сказано, що він обіймав вказану посаду в 2012-2014 роках. У цей період начальником Генштабу був Володимир Замана.

За даними слідства, колишній начальник Генерального штабу ЗСУ за співучасті з колишнім президентом України і двома колишніми міністрами оборони України впродовж 2012-2014 років цілеспрямовано знижували обороноздатність України.

Це здійснювалося шляхом скорочення чисельності ЗСУ, розформування окремих військових частин і підрозділів, а також зміни місця їх дислокації.

Зазначається, що такі дії відбувалися, зокрема, на території Криму, що призвело до анексії півострова.

"Так, високопосадовці надали іноземній державі – Російській Федерації та її представникам, допомогу в проведенні підривної діяльності проти України", – наголосили у відомстві.

Підозрюваному загрожує від 12 до 15 років в'язниці з конфіскацією майна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Державне бюро розслідувань викликало колишнього президента Віктора Януковича на 23 червня, щоб допитати у справі проти Володимира Замани.