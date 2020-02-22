Ексглаву "Інтера" вбили? Друг Старицького спростував версію поліції про суїцид

Загиблий в будинку ексглави МЗС Леоніда Кожари підприємець Сергій Старицький не здійснював суїцид, а був убитий.

Про це в Facebook заявив друг Старицького Володимир Костерін. Він спростував дані поліції про самогубство.

"Прошу ЗМІ не поширювати версію про самогубство. Бо це неправда. Інформація, яка надходить від експертів іншого роду, стріляли з 3-5 метрів.

Знав Сергія десятки років, його цілеспрямованість, характер і активність завжди позитивно заряджали оточуючих. У нього було багато планів з розвитку бізнесу і нових проектів", – написав Костерін.

Сергій Старицький

Як писав OBOZREVATEL, Старицький раніше був головою правління телеканалу "Інтер". Також він довгий час працював в сфері міжнародних та комерційних зв'язків.

У мережі з'явилися фото і відео з місця загадкової загибелі медіаменеджера.

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