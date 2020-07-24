Ексглава УБОЗу назвав спектаклями мінування і захоплення заручників в Україні

Кур назвав причини дзвінків про мінування і захоплення заручників в Україні.

Дзвінки про мінування і спроби захоплення заручників, які почастішали в Україні, схожі просто на спектаклі, оскільки справжній терорист діє тихо і професійно.

Про це в коментарі "Гордону" заявив організатор і колишній керівник управління кримінальної розвідки ГУ щодо боротьби з організованою злочинністю МВС, почесний член International Police Association Валерій Кур.

"Він (зловмисник. – Ред.) нікого не попередить, адже його завдання – завдати шкоди. У нас же 90% дзвінків про замінування мають якийсь умисел, і велика частина повідомлень надходить з-за меж України. Значить, є ще завдання – дестабілізація і хаос у країні", – переконаний ексглава УБОЗу.

Причиною терористичної активності в Україні він назвав комплекс обставин, серед яких – загальна неспокійна обстановка в світі, війна на Донбасі та недопрацювання правоохоронних органів. Крім того, на його думку, на останніх подіях позначився переділ сфер впливу в країні і діяльність зовнішніх сил.

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"Ніхто не скасовував класичний принцип марксизму-ленінізму: чим гірше, тим краще. За великі кошти, що надходять ззовні, створюються групи маргіналів. За командою вони хитають вулицю, влаштовують конфліктні ситуації, бійки. Починають "пробивати" нашу державу, по-перше, щоб подивитися, як суспільство відреагує, а по-друге, щоб маніпулювати", – пояснив він.

Кур уважає, що в такий спосіб хтось намагається "чинити тиск на гаранта й суспільство". Також він припускає, що в розхитуванні ситуації в нашій країні можуть бути зацікавлені як зовнішні, так і внутрішні вороги.

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"Тут сходяться інтереси в зовнішнього ворога і внутрішніх сил, які намагаються з усього того, що відбувається, витягти для себе вигоду. Навіть якщо в події немає прямої участі агресора, він так чи інакше використовує наші помилки, стан нашого суспільства, підігріває негативні тенденції. Це звичайна стратегія ворогів України", – пояснив ексглава УБОЗу.

Він зазначив, що місця позбавлення волі контролюються авторитетами, які часто працюють не тільки на зовнішніх, а й на внутрішніх ворогів, які діють в Україні.

"Значить, вони знають категорію осіб, схильних до насильства, і в потрібний момент можуть допомогти їм – підтримати матеріально або психологічно, ідейно підштовхнути", – розповів Кур.

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