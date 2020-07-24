Ексглава УБОЗу назвав головну помилку МВС у ситуації із заручниками в Луцьку

Головною помилкою правоохоронних органів України, а зокрема Міністерства внутрішніх справ, у ситуації із захопленням автобуса із заручниками в Луцьку було обрання переговорником не тієї людини.

Про це заявив організатор і колишній керівник управління кримінальної розвідки ГУ щодо боротьби з організованою злочинністю МВС, почесний член International Police Association Валерій Кур. Думкою він поділився в коментарі "Гордону".

На думку експерта, загалом, у багатьох останніх кримінальних подіях в Україні є частка провини правоохоронних органів, а насамперед – Міністерства внутрішніх справ.

"Воно (МВС. – Ред.) використовує моменти сильної напруги, маніпулює свідомістю суспільства і, де треба, лякає, посилює напругу, а де треба – знімає", – переконаний він.

Ексглава УБОЗу навів приклад ситуації в Луцьку, коли терорист висунув дуже неадекватні створеній небезпеці вимоги, через що потрібні були "гра і комбінація".

"Професійні учасники переговорів могли з цим впоратися. А ми побачили в ролі переговорника одного з найважливіших керівників – першого заступника глави Нацполіції Євгена Коваля. Так, він професіонал, здатний організовувати роботу тисяч підлеглих і забезпечити розкриття сотень подібних злочинів. Заради чого він піддавав своє життя небезпеці? Передати два пакунки з водою й подивитися, що відбувається в автобусі?" – поцікавився Кур.

Він також вказав на той факт, що під час операції зі звільнення заручників у Луцьку було створено ситуацію, коли невиправдано піддавалося загрозі життя вищого поліційного чиновника. Водночас через декілька днів аналогічну помилку правоохоронці допустили і в ситуації в Полтаві.

"Тепер уявіть, що та неврівноважена людина, яка захопила автобус, вбила великого керівника. Тобто ситуацію було створено навмисне і лише для того, щоб показати суспільству: дивіться, тільки поліція здатна з цим впоратися. Навіщо тоді ми, платники податків, витратили стільки грошей на створення служби переговорників..." – передав обурення українського суспільства Кур щодо подій у Луцьку.

Експерт підкреслив, що в результаті багато людей, котрі за ними стежили, потрактували все, що відбулося там, інсценуванням. І справді, додав колишній керівник УБОЗу, до поліції в українців залишилося багато питань.

"Чому не до СБУ? Та тому, що вони не афішують свою роботу, у них немає показухи – вони під камери не лізуть. Значить, робота ведеться. А на увазі ті, хто намагається всюди відзначитися, сфотографуватися, з усього мати користь", – резюмував Кур.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у цьому ж інтерв'ю Валері Кур заявив, що дзвінки про мінування і спроби захоплення заручників, які почастішали в Україні, схожі на спектаклі, оскільки справжній терорист діє тихо і професійно.