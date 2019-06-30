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Ексглава ЦРУ запропонував Україні зброю проти Росії

1.6тЧитати матеріал російською

Україна зможе зупинити агресію Росії на Донбасі, якщо попросить у США високоточні ракети і складні системи непрямого вогню.

Таку думку висловив колишній глава ЦРУ Девід Петреус в інтерв'ю "НВ", відповівши на питання, які види озброєння і технології варто попросити у Америки, виходячи з оцінки сучасного арсеналу РФ.

Зброя проти агресії Росії

Зброя проти агресії Росії

"Запит повинен бути зроблений на високоточні ракети, складні системи непрямого вогню, контрбатарейні радари, радари захисту від російських ракет", – пояснив Петреус.

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Він нагадав, що зброя буде ефективною тільки в тому випадку, якщо виявиться в надійних руках. Більш того, він вважає, що в ЗСУ потрібно провести реформу.

Девід Петреус

Девід Петреус

НВ

"Тому я продовжую наполягати на важливості реформи персоналу в українській армії. Те, як українська армія, яка не воювала десятки років, настільки успішно останні п'ять років протистоїть вельми професійній та бойовій армії росіян. Я не очікував такої сміливості, хоробрості і такої професійної роботи", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні Комітет з асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив проект закону, в який закладена підтримка для України на 2020 й фінансовий рік.

21 червня палата представників США схвалила проекти законів, в яких передбачено майже 700 млн доларів допомоги.

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Теми
Війна на ДонбасіВійськова допомога Україні
Місце
Україна
Тег
воєнна техніка
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Н Олег
Н Олег
вот пока пендос ходит на работу в госдеп или там цру -- кажется вполне вменяемым, говорит разумные вещи ..... ну стоит уволиться -- выясняется, что на ответственном посту служил олигофрен или параноидальный шизофреник .... аж страшно становится ... но тока не укро-пропог@ндонам -- те радостно возбуждаются -- не мы одни такие шизанутые ...
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Пигин Макс
Пигин Макс
Я так понимаю, у США есть высокоточные ракеты. Тогда возникает вопрос, почему они сами не хотят применить их против России? Тут два варианта, либо у них руки не надёжные, либо им просто х0хлов не жалко.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Попросить то можно всё что угодно..даже атомную бомбу..Дадут ли дурачкам...))
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