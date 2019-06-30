Ексглава ЦРУ запропонував Україні зброю проти Росії

Україна зможе зупинити агресію Росії на Донбасі, якщо попросить у США високоточні ракети і складні системи непрямого вогню.

Таку думку висловив колишній глава ЦРУ Девід Петреус в інтерв'ю "НВ", відповівши на питання, які види озброєння і технології варто попросити у Америки, виходячи з оцінки сучасного арсеналу РФ.

Зброя проти агресії Росії

"Запит повинен бути зроблений на високоточні ракети, складні системи непрямого вогню, контрбатарейні радари, радари захисту від російських ракет", – пояснив Петреус.

Він нагадав, що зброя буде ефективною тільки в тому випадку, якщо виявиться в надійних руках. Більш того, він вважає, що в ЗСУ потрібно провести реформу.

Девід Петреус НВ

"Тому я продовжую наполягати на важливості реформи персоналу в українській армії. Те, як українська армія, яка не воювала десятки років, настільки успішно останні п'ять років протистоїть вельми професійній та бойовій армії росіян. Я не очікував такої сміливості, хоробрості і такої професійної роботи", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні Комітет з асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив проект закону, в який закладена підтримка для України на 2020 й фінансовий рік.

21 червня палата представників США схвалила проекти законів, в яких передбачено майже 700 млн доларів допомоги.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!