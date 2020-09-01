Ексгендиректора "Укроборонпрому" запідозрили в приховуванні квартири за $700 тисяч

Ексгендиректора державного концерну "Укроборонпром" Павла Букіна викрили в незадекларуванні чотирикімнатної квартири вартістю $700 тисяч у Києві, яка належить його цивільній дружині Ользі Курчінській.

Хоча загалом упродовж останніх п’яти років роботи у держконцерні в своїх деклараціях чиновник вказував, що взагалі не має ні дружини, ні дітей, а живе у батьків чи орендованому помешканні. Про це йдеться у розслідуванні програми "Наші гроші" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що восени 2019 року НАБУ разом із САП повідомили Букіну про підозру в недостовірному декларуванні. Зокрема, слідство встановило, що ексгендиректор оборонного концерну не задекларував доходи, нерухомість й автомобілі, які були власністю його цивільної дружини.

Розслідувачі з’ясували, що йдеться про Ольгу Курчінську та її чотирикімнатну квартиру в столичній новобудові, що розташована за адресою Механізаторів (Шаповала), 2. Відомо, що апартаменти площею 170 кв. м. жінка отримала у власність в 2015 році за договором дарування.

Ймовірна квартира сім’ї Букіна

Водночас колишня цивільна дружина ексвласника квартири Оксана Левченко каже, що перед цим Курчінська разом із Букіним й двома дітьми півроку орендували це помешкання. За її словами, вони жили родиною, Букіна Курчінська називала цивільним чоловіком, одного з дітей – їхнім спільним сином.

Підкреслюється, що й у договір оренди було вписано дані усієї родина, а розплачувався за оренду (на рік наперед) сам Букін. Левченко запевняє, що навіть лагодити електроніку в помешканні нібито приходили робітники з ДК "Укрспецекспорт" (компанія зі структури концерну УОП, яку Букін очолював у 2015-2018 роках).

Чотирикімнатну квартиру Букіним "подарували"

"Восени 2015 орендарі зголосилися викупити квартиру. Ціну погодили майже $700 тис. – понад 300 тисяч коштувала сама квартира у новобудові і стільки ж, стверджує Левченко, вона вклала у ремонт, меблі й техніку. Однак процес затягувався, оскільки Оксана хотіла офіційний продаж, а "покупці" пропонували оформити передачу права власності через договір дарування", – йдеться у повідомленні.

Договір дарування

Журналісти підкреслюють, що ні Курчінська, ні ця квартира, ні видатки на її оренду не фігурували в декларації Букіна як за 2015-й, так і в подальші роки. Немає там даних і про землю та ще два авто дружини, й оформленої через дарчу квартири доньки по вулиці Грушевського.

"Єдине, що Букін все ж задекларував уже після оголошення підозри – це сина, за даними програми і слідства – спільного з Курчінською. Букін коментувати цю історію відмовився, оскільки триває суд (розслідування завершене, справа передана до суду, засідання призначене на вересень)", – констатують розслідувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL: