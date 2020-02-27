Ексчиновник Міноборони привласнив сотні тисяч з держбюджету: що йому світить

Колишнього виконуючого обов’язки директора держпідприємства Міноборони звинуватили у привласненні понад 600 тисяч гривень бюджетних коштів.

Підозру у вчиненні злочину йому повідомили слідчі Державного бюро розслідувань. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За версією слідства, експосадовець може бути причетним до привласнення закуплених за гроші державного підприємства товарно-матеріальних цінностей на суму понад 130 тис. грн.

Експосадовець ДП Міноборони підозрюється у привласненні понад 600 тис. грн

Крім цього, перебуваючи на посаді в. о. директора держпідприємства, яке виступало генеральним підрядником із будівництва житлового будинку для військовослужбовців в одному із обласних центрів, він під виглядом отримання безпроцентної фінансової позики від ДП, зміг заволодіти ще 482 тис. грн.

Нині в справі експосадовця, якого звинувачують у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 і ч. 5 ст. 191 КК України, триває досудове розслідування. До суду вже подано клопотання про застосування щодо вказаної особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зазначається, що нині він є заступником начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ.

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