Головна Новини
27 лютого • оновлено в 15:44
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Ексчиновник Міноборони привласнив сотні тисяч з держбюджету: що йому світить

1.5т
Читати матеріал російською

Колишнього виконуючого обов’язки директора держпідприємства Міноборони звинуватили у привласненні понад 600 тисяч гривень бюджетних коштів.

Підозру у вчиненні злочину йому повідомили слідчі Державного бюро розслідувань. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За версією слідства, експосадовець може бути причетним до привласнення закуплених за гроші державного підприємства товарно-матеріальних цінностей на суму понад 130 тис. грн.

Експосадовець ДП Міноборони підозрюється у привласненні понад 600 тис. грн

Експосадовець ДП Міноборони підозрюється у привласненні понад 600 тис. грн

Крім цього, перебуваючи на посаді в. о. директора держпідприємства, яке виступало генеральним підрядником із будівництва житлового будинку для військовослужбовців в одному із обласних центрів, він під виглядом отримання безпроцентної фінансової позики від ДП, зміг заволодіти ще 482 тис. грн.

Нині в справі експосадовця, якого звинувачують у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 і ч. 5 ст. 191 КК України, триває досудове розслідування. До суду вже подано клопотання про застосування щодо вказаної особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зазначається, що нині він є заступником начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Львівщині командування військової частини намагалося приховати вбивство у її гуртожитку. ДБР почало розслідування.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Боротьба з корупцією в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Місце
Україна
Теги
Офіс генерального прокурора України Збройні сили України чиновники розслідування корупція Міністерство оборони України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги