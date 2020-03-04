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4 березня • оновлено в 16:56
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/ Розслідування

Ексбоєць ЗСУ зрадив Україну та здавав Росії військові таємниці. Фото

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Контррозвідка СБУ затримала колишнього військового ЗСУ, який зрадив Україну та очолив агентурну мережу ГУ Генштабу ВС РФ.

Зрадника затримали при перетині кордону, повідомляє пресслужба СБУ.

"Зловмисник планував виїзд до Росії для звіту перед кураторами про виконання розвідувальних завдань. Контррозвідники спецслужби встановили, що колишній військовослужбовець був завербований кадровим співробітником ГУ ГШ ЗС РФ при виїзді на тимчасово окуповані території Луганщини. Він виконував завдання зі збору та передачі розвідувальної інформації про військові об'єкти ЗСУ, які дислокуються на Волині", – йдеться в повідомленні.

СБУ затримала зрадника України

СБУ затримала зрадника України

СБУ

В СБУ відзначили, що зрадник залучив до виконання розвідувальних завдань ще трьох українців.

"Вони мали можливість збирати актуальні відомості щодо обороноздатності і бойової готовності військових об'єктів, місць дислокації військової техніки, їх кількісних і якісних характеристик, розташування складів ракетно-артилерійського озброєння", – відзначили в спецслужбі.

Колишній військовий працював на Росію

Колишній військовий працював на Росію

СБУ

Крім того члени агентурної російської мережі передавали інформацію щодо учасників АТО/ООС на сході України.

Зараз вирішується питання про повідомлення ним про підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, і обрання запобіжного заходу.

СБУ затримала зрадника України

СБУ затримала зрадника України

СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, двох інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення державної влади і порушення територіальної цілісності України, СБУ виявила в Одесі та Запоріжжі.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна
Теги
Росія - країна-агресор Служба безпеки України
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
всомнилась надпись в советских кашеэмках и радиорубках,"противник подслушивает",оказывается до сих пор верят.
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Фантомаск Разбушевальцман, А ещё плакат: "Не болтай!")))
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
опять кклоф на ккалоф будут Путин с ЗЕ менять...)))
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
выкупят за xoxлообcсосов
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