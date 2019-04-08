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Екс-заступник глави АП Портнов домігся відкриття кримінальної справи проти НАБУ

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ДБР займеться розслідуванням кримінального переслідування детективами НАБУ юриста і екс-заступника глави Адміністрації президента України Андрія Портнова.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі. Таке рішення виніс Печерський районний суд Києва, задовольнивши скаргу адвоката Портнова.

"Сьогодні суд виніс рішення, яким зобов'язав ДБР почати кримінальне розслідування відносно посадових осіб НАБУ в зв'язку з їх протиправними діями і нанесенням мені шкоди спробою незаконного кримінального переслідування", – розповів Портнов.

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Рішення суду

Рішення суду

Відзначимо, НАБУ звинувачувало його в незаконному збагаченні до скасування кримінальної відповідальності за цією статтею Конституційним судом. Вважаючи звинувачення неправдивими, Портнов звернувся в ДБР, однак там внести відомості про кримінальний злочин із боку НАБУ в ЄРДР відмовилися.

"Нещодавно САП і НАБУ повідомили, що відносно мене вони нібито закрили справу про незаконне збагачення, тому що Конституційний суд скасував відповідну статтю Кримінального кодексу, ніби натякаючи на те, що я ухилився від відповідальності завдяки КС", – поділився Портнов.

Андрій Портнов

Андрій Портнов

hyser.com.ua

Подібну заяву юрист назвав подачкою і запевнив, що НАБУ використовувало чийсь донос, як формальний привід для обшуків, виїмок, його публічної дискредитації і пролонгування канадських санкцій.

"На кожну дію я буду відповідати юридичною та публічною протидією. І продовжувати виховну роботу", – резюмував він.

Екс-заступник глави АП Портнов домігся відкриття кримінальної справи проти НАБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Портнов виграв суд проти ГПУ та МЗС стосовно повідомлення ними неправдивої інформації про нього владі Канади.

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