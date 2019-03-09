Гіркін продає свою золоту медаль через нестачу грошей

Колишній ватажок "ДНР" Ігор Гіркін виставив на продаж медаль РФ за участь в анексії Криму в 2014 році.

Терорист зізнався, що у нього з'явилися фінансові проблеми, тому він хоче виручити гроші за монету.

Також Гіркін заявив, що зневажає главу РФ Володимира Путіна, який зображений на медалі.

"Гіркін продає медаль "за повернення Криму", бо з баблом туго. Цікаво, де Ігор пр**бав 12-14 млн доларів, які він вкрав з банків Донецької області? Невже все пробухали?" - прокоментував блогер Фашик Донецький.

Ігор Гиркин

Гиркин продає медаль "за повернення Криму", бо з баблом туго



Цікаво, де Ігор проебал 12-14 млн доларів, які він і його апездали вкрали з банків Донецької області?

Невже все пробухали? pic.twitter.com/LXOFSzkFFQ - фашиків Донецький (@FashDonetsk) 9 березня 2019 р

Як писав OBOZREVATEL, раніше Гіркін зганьбили в мережі дивним фото, яке викликало бурю обговорень і жартів над терористом.

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