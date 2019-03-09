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Гіркін продає свою золоту медаль через нестачу грошей

54.9тЧитати матеріал російською

Колишній ватажок "ДНР" Ігор Гіркін виставив на продаж медаль РФ за участь в анексії Криму в 2014 році.

Терорист зізнався, що у нього з'явилися фінансові проблеми, тому він хоче виручити гроші за монету.

Також Гіркін заявив, що зневажає главу РФ Володимира Путіна, який зображений на медалі.

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"Гіркін продає медаль "за повернення Криму", бо з баблом туго. Цікаво, де Ігор пр**бав 12-14 млн доларів, які він вкрав з банків Донецької області? Невже все пробухали?" - прокоментував блогер Фашик Донецький.

Ігор Гиркин

Ігор Гиркин

Гіркін продає свою золоту медаль через нестачу грошей

Як писав OBOZREVATEL, раніше Гіркін зганьбили в мережі дивним фото, яке викликало бурю обговорень і жартів над терористом.

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Тема
анексія Криму
Особа
Ігор Гиркин (Стрєлков)
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Kymlach Oleksandr
Kymlach Oleksandr
А ЧО этА на реверсе за пёсик выбит, какой породы? Похож на шавку путлецкую, дворовую)))
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3
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Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
Фейкометы кормят хахлов своим говном
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0
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Kymlach Oleksandr
Kymlach Oleksandr
Иппу Хахлов снова и снова, ты видать эхсперд в этих вопросах) Столько тонн говна переварить от Раша тупей, Звебзды и пр. говноКАнаЛОВ могут только какцапы)))
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3
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Teleshtan Yaroslav
Teleshtan Yaroslav
А чому на мендальці букви не расєйські? Невже піндосовські?! Ти бач,ну кругом влізуть! Нічого святого...Гади.
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