Спочатку З/Д, тепер асфальт: як екс-регіонал наживається на ремонті черкаських доріг

Багато років за відпрацьованими схемами команда "регіоналів" грабувала Україну. Час минув, Янукович втік, але багато його поплічників так і залишилися наживатися на бюджеті країни.

Один з них – Максим Шкіль, який стоїть за фінансуванням "регіоналів", підвозом "тітушек" на Майдан і пограбуванням "Укрзалізниці". Останнім часом він намагається взяти під контроль ремонт доріг – спочатку в Черкаській області, але це явно не межа. Нещодавно компанія Шкіля виграла тендер на ремонт доріг у цій галузі і ці торги мають явні ознаки схеми.

Як черговий екс-регіонал вже не перший рік паразитує на тілі України – читайте в матеріалі OBOZREVATEL .

Відпрацьована схема

У понеділок, 24 лютого, на відкритих торгах з надання послуг капітального ремонту автомобільної дороги державного значення Н-08 в Черкаській області переможцем стала компанія ТОВ "Автострада", що належить відомому екс-регіоналу Максиму Шкілю. За роботи їй заплатять 403 мільйона гривень . У 2019 за таким же сценарієм йому вдалося перемогти а аналогічному тендері на цій же дорозі – тоді компанія заробила 622 мільйони гривень.

Власне, як виглядали торги: на них було заявлено 7 компаній, однак допустили тільки дві – "Автострада" і ШРБУ-48 (як і на минулорічних торгах). У інших знайшли невідповідності в документах і так далі. При цьому, компанія ШРБУ-48 навіть не намагалася конкурувати, адже свою ціну вони так і не знизили – залишили на позначці 403 500 000 гривень. "Автострада" зробила один крок на зниження (в розмірі мінімального 1%) і виграла з пропозицією 403 499 000 гривень.

результати торгів Скріншот з сайту zakupki.prom.ua

Після підписання договору, вартість одного кілометра дороги обійдеться в 40 мільйонів гривень, що значно дорожче, ніж роблять багато інших компаній. Наприклад, в тій же Черкаській області ТОВ "Ростдорстрой" виконує роботи майже в два рази дешевше – за 22 мільйони гривень за кілометр. А за результатами минулорічного тендеру вартість ремонту від "Автостради" досягала 60 мільйонів за кілометр. У бізнес-середовищі говорять, що той тендер для Шкіля організував екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян, нібито це був його "дембельський акорд". До слова, про заступництво Омеляна говорили і до цього – саме "Автострада" зробила капремонт на ділянці між Вінницею і Уманню в рамках проекту Go Highway (той самий "гіперлуп").

Оскарженню не підлягає

Учасники торгів, яких просто "знесли", намагалися оскаржити рішення в антимонопольному комітеті, але все даремно. Незважаючи на численні аргументи позивачів в свою користь і факти того, що пропозиція "Автостради" не відповідає вимогам тендеру (наприклад, була відсутня оплачена гарантія виконання робіт), рішення комітету залишилося на користь Шкіля. До слова, склад колегії комітету замінювали цілих три рази.

OBOZREVATEL звернувся до трьом учасника тендеру, щоб ті розкрили свої цінові пропозиції. Як виявилося, ТОВ "Черкасміськбуд" пропонували 389 млн грн, , А в ВАТ "ДСТ №4 м Брест" відмовилися називати суму, але зі своїх джерел OBOZREVATEL вдалося дізнатися, що вони оцінили свої послуги в 365 мільйонів гривень. І це початкова ціна, без торгів, які знизили б вартість ще мінімум на 10%. Тобто, всі більш дешеві пропозиції відкинули, а залишили тільки дві найдорожчих.

Відлуння "регіонів"

Така щедрість від держави виглядає дивно, враховуючи минуле Шкіля – він багато років відповідав за фінансування молодіжного крила "Партії регіонів" – "Регіони молоді" в західних областях України. Курирував його діяльність безпосередньо Олександр Янукович.

Взагалі, шлях Шкіля в "регіонах" почався раніше. Спочатку він був помічником нардепа від "регіонів" Миколи Дем'янко, якого називають одним з кращих друзів побіжного Януковича – вони співпрацювали ще з кінця 90-х.

У 2010 році з метою фінансування "Молодих Регіонів" Шкілю доручили створити спеціалізоване підприємство "Перша логістична компанія", якій "Укрзалізниця" майже даром передала в операційне управління майже 1000 вагонів. За оренду вагонів і транспортування вантажів "Перша логістична" отримувала величезні гроші, з яких спонсорувались "Молоді регіони". До слова, саме цю компанію викрили впідвезенні "тітушок" за часів Революції Гідності.

Максим Шкіль LIGA. net

Шкіль - бенефіціар "Автостради" Скріншот з YouControl

У грудні 2015 року Максим Шкіль заснував компанію "Автострада", яка позиціонується як "українсько-німецьке спільне підприємство". Швидше за все, німецьким акціонером є справжній власник з числа постмайдановскіх втікачів з команди Януковича. Активно працюючи в Черкаській області, Шкіль явно має наміру монополізувати ринок дорожнього будівництва по всій Україні, про що можна судити, виходячи з його публікацій як лідера громадської організації "Національна асоціація дорожників України".

Виходить, надприбуток, яку отримає "Автострада" складе близько 15-20 мільйонів гривень, так що сім'я Януковича не збідніє, а Україну, як завжди пограбують, причому, ті ж самі люди.

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