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28 лютого • оновлено в 16:06
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Експрокурору з Житомирщини повідомили про підозру у викраденні людини: подробиці гучної справи

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Слідчі Державного бюро розслідувань України 28 лютого повідомили про підозру колишньому прокурору однієї з місцевих прокуратур Житомирської області.

Йому інкримінують викрадення людини із застосуванням зброї за частиною 2 статті 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК, повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора.

Експрокурора з Житомирщини звинуватили у викраденні людини

У відомстві уточнили, що його звільнили з посади за вчинення дій, що порочать звання прокурора.

За даними слідства, в 2019 році прокурор разом зі своїм братом і батьком побили під надуманим приводом людини.

"При цьому, ймовірно, він погрожував потерпілому пістолетом, помістив його в багажне відділення свого автомобіля, де утримував проти волі. Дії зазначених осіб були припинені співробітниками поліції", – сказано у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Полтавський апеляційний суд повернув на судовий розгляд справу проти харківського мера Геннадія Кернеса і його охоронців за звинуваченням у викраденнях і тортурах учасників євромайдан.

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Автор
Юрій Сергієнко
Місце
Україна
Теги
Державне Бюро Розслідувань Офіс генерального прокурора України
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