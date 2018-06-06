Екс-охоронцю Яроша "шиють" тюремний термін в Росії

Слідчий комітет РФ по Брянській області заявив про завершення розслідування кримінальної справи проти колишнього охоронця екс-лідера організації "Правий сектор" Дмитра Яроша Олександра Шумкова, якого незаконно утримують в СІЗО.

Російська сторона стверджує, що він брав активну участь в діяльності "Правого сектора", спрямованої проти інтересів Російської Федерації і такої, що зазіхає на її територіальну цілісність. Кримінальну справу буде направлено до суду для розгляду по суті, повідомляє прес-служба СК РФ.

Шумков звинувачується "в скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.282.2 КК РФ (участь в екстремістській організації, щодо якої судом прийнято рішення про заборону її діяльності)". Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

"Зокрема, у вересні 2015 він брав участь у блокуванні автомобільної дороги, перешкоджаючи доставці продовольства і інших життєво необхідних товарів в Республіку Крим", - заявили в СК РФ.

Також екс-охоронцю Яроша інкримінують участь в ряді акцій, "спрямованих на залякування жителів Херсонської області, що мітингують проти блокади Криму і закликають до відновлення економічних і політичних відносин з Росією".

"Про значну роль обвинуваченого в діяльності екстремістського організації свідчить і той факт, що тривалий час він був особистим охоронцем її лідера", - сказано в повідомленні.

Олександр Шумков (зліва)

За інформацією СК РФ, в серпні 2017 року Шумкова затримали російські прикордонники на автомобільному пункті пропуску "Троєбортне" в Севском районі Брянської області при спробі в'їзду в Росію.

При цьому в Україні про те, що він знаходиться в СІЗО в РФ стало відомо тільки через місяць. Сам Шумков стверджує, що його викрали на території України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шумков оголосив голодування на підтримку Олега Сенцова та інших українських політв'язнів.