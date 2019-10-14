Екс-охоронця "Бетмена" знищили в Лівії: подробиці

У вересні 2019 року в Лівії ліквідували найманця Гната Боричевого, який раніше був охоронцем вбитого ватажка "ЛНР" Олександра Бєднова "Бетмена".

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі офіцер Збройних сил України (ЗСУ) Анатолій Штефан ( "Штірліц").

"Гнат з Єкатеринбурга сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. Імовірно, концерт був на Близькому Сході в Лівії. Дуже цікава доля двох братів-іхтамнєтов, які свого часу охороняли" Бетмена ", - зазначив він.

За даними "Миротворця", брат Гната Боричевого загинув разом з "Бетменом". 1 січня 2015 року колону, в якій їхав ватажок "ЛНР" розстріляли з гранатометів.

Як писав OBOZREVATEL, офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) опублікував фото і назвав імена трьох терористів, які поповнили "бригаду 200" на Донбасі.

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