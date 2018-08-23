Екс-куратор "ДНР" і "ЛНР" отримав роботу у Кремлі

Колишній куратор так званих ДНР і ЛНР, що працював раніше під керівництвом помічника президента РФ Владислава Суркова Борис Рапопорт отримав посаду у Кремлі.

Про це з посиланням на власні джерела в адміністрації президента РФ Володимира Путіна пише РБК, зазначаючи, що працюватиме куратор терористів у кремлівському управлінні із забезпечення діяльності Держради.

Це управління відповідає за підготовку матеріалів щодо вироблення державної політики у сфері соціально-економічного розвитку регіонів.

На даний час він проходить необхідну в таких випадках перевірку.

Кар'єра Рапопорта багато в чому пов'язана саме з чинним помічником президента Владиславом Сурковим і одним з найближчих його соратників Олегом Говоруном.

Видання також зазначає, що у 2014 році Рапопорт працював у Кремлі, і, як повідомляє джерело, був безпосереднім куратором "ДНР" і "ЛНР", а також проекту "Новоросія".

1 грудня 2014 року Рапопорт залишив АП і наразі працює у комерційній сфері.

За словами двох співрозмовників видання, що працювали з чиновником, він залишив роботу з Сурковим через сукупність причин і взаємне рішення сторін.

"Причин кілька озвучувалася, зокрема проблеми зі здоров'ям. Але неформально вважалося, що його не влаштовувала робота і це [звільнення] було обопільним рішенням. Йому набридла рутина, і він отримав хорошу пропозицію щодо нової роботи", - пояснило одне з джерел.

Крім "республік" Донбасу Рапопорт курирував і роботу Кремля з Україною, зокрема він займався агітацією в інших регіонах.

"У нього були наполеонівські плани і впевненість в тому, що ми робимо бліцкриг в операції "Новоросія". Потім все структурували - насправді просто бліцкриг не вдався. І Рапопорта загнали в кабінет займатися рутиною", - розповіло джерело.

Також Рапопорт займався зокрема соціальними виплатами на Донбасі, коригуванням інформаційної політики на українському напрямку та різними проектами типу "Білої книги", яку її укладачі позиціонували як збірник "про порушення прав людини в Україні".

Нагадаємо, раніше російський телеканал показав, як Кремль контролює терористів "ДНР".

Тоді колишній "керівник секретаріату народної ради ДНР" Александров назвав прізвище людини, безпосередньо відповідального за окуповані території Донбасу - це помічник президента РФ Владислав Сурков.