Екс-командувач Нацгвардії Аллеров вийшов із СІЗО: що відомо

Підозрюваний у розтраті державних коштів екс-командувач Нацгвардії України Юрій Аллеров вийшов із-під варти після внесення застави в розмірі 4,8 мільйона гривень.

Про це пишуть "Українські новини" з посиланням на дані співробітника СІЗО, в якому перебував Аллеров.

Застава була внесена ще 17 травня, проте підозрюваний був під вартою впродовж двох вихідних. Його відпустили 20 травня.

"Вийшов учора (20 травня. – Ред.)", – заявив співрозмовник журналістів.

Нагадаємо, що Аллеров був затриманий 14 травня. Разом із ним затримали ще одного фігуранта справи, директора компанії-забудовника "Укрбуд" Олега Майбороду.

Юрій Аллеров Новое время

У 2000-х роках Нацгвардія і компанія-забудовник "Укрбуд" уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини повинні були побудувати житловий комплекс із вбудованими паркінгами та нежитловими приміщеннями. В обмін на земельну ділянку площею майже 1 га в центрі Києва Нацгвардія повинна була отримати в житловому комплексі 50 квартир і 30 паркомісць.

Замість цього сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від цих квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, який також компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро "Бориспільська").

Вартість цих квартир, як встановила проведена у межах досудового розслідування експертиза, на 81 635 448 грн менша за ту, в яку оцінені квартири, які повинна була отримати Нацгвардія на старті домовленостей.

Зі свого боку в компанії "Укрбуд" спростували претензії правоохоронців на свою адресу.

Аллерову інкримінують 191 статтю Кримінального кодексу України (привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою). У разі доведення провини йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

Як писав OBOZREVATEL:

15 травня детективи НАБУ оголосили про підозру директору "Укрбуд Девелопмент" та підприємцю – експерту з оцінки нерухомості, яка фігурувала в розслідуваннях корупції Нацгвардії, Алісі Гринчук.

Екс-командувача Національної гвардії Юрія Аллерова взяли під варту на два місяці з можливістю внесення застави. Аллеров заявив, що таких грошей не має, і "буде просити у родичів".

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