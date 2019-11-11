Екскомандира роти "Айдар" викликали в СБУ: стала відома причина

Колишнього командира роти батальйону "Айдар", народного депутата VIII скликання Ігоря Лапіна, викликали в Службу безпеки України на допит в ролі свідка.

Там він дав свідчення щодо обставин боїв за Луганський аеропорт у липні 2014 року. Про це він розповів у блозі OBOREVATEL.

Як сказав Лапін, йшлося про загибель громадянина Російської Федерації Романа Оруджева, який брав участь у бойових діях поблизу Луганська на боці окупаційних військ. Під час перестрілки терорист був поранений, доставлений в найближчу лікарню, але помер.

Ігор Лапін у районі Луганського аеропорту в липні 2014 року Facebook Ігор Лапін

У 2016 році його тіло було ексгумовано і "передано на окуповану територію". Відкрито кримінальне провадження у справі про "вбивство мирних громадян Москви", – розповів Лапін.

"Ніякої підписки про невиїзд та інших заходів до мене не застосовувалося", – уточнив він.

Як писав OBOZREVATEL, 11 листопада стало відомо про те, що Лапіна викликають на допит в СБУ. На своїй сторінці у Facebook з цієї нагоди він написав: "Ну що, друзі? СБУ. Напевно, ми починаємо новий етап в житті. Іду на допит до Служби безпеки України щодо убієнних мирних московських людей під час прориву блокади Луганського аеропорту".

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