Екс-глава "Нафтогазу" виявився співвласником елітного Hyatt

Екс-глава НАК "Нафтогаз України" Олег Дубина є співвласником п'ятизіркового готелю Hyatt в центрі Києва.

Про це стало відомо з матеріалів судового розгляду між засновниками Індустріального союзу Донбасу (ІСД) Сергія Тарути, Віталія Гайдука і Олега Мкртчана у Високому суді Лондона, пише "Ліга. Бізнес".

Олег Дубина Новини України - From-UA

Зокрема, бізнесмени оскаржують поділ грошей від продажу 50% + 2 акції в корпорації ІСД у 2010 році групі російських інвесторів. Фінансував угоду російський ВЕБ. Сума угоди — $2,7 млрд, випливає з матеріалів справи, яку розглядає Високий суд Лондона. Продавцями акцій ІСД росіянам виступали Тарута і Мкртчан. Перед цим вони викупили частку Гайдука за $950 мільйонів.

Віталій Гайдук і його дружина Олена вважають, що партнери не доплатили при виході з бізнесу близько $1 мільярда.

Тарута подав перехресні позови до Гайдука і Мкртчана, в яких вимагає половину акцій в столичному п'ятизірковому готелі Hyatt і Українській гірничо-металургійній компанії, про що нібито домовилися сторони.

Готелем Hyatt володіє компанія "Нові інжинірингові технологі"ї (НІТ). Як зазначається в матеріалах суду, Гайдук передав 24,5% в НІТ кіпрській компанії Prandicle Limited Олега Дубини. Prandicle Limited офіційно володіє 24,5% акцій НІТ з 2012 року.

Крім того, 25,5% НІТ належить компанії Roselink Limited, в наглядовій раді НІТ її представляє Гайдук. Ще 50% акцій НІТ з 2012 року записано на кіпрську Potena Holdings Limited, яку в НС представляють екс-менеджери ІСД і компанії "Регіон" Сергій Удовенко та Ольга Щиголєва. Власник "Регіону" — Олег Мкртчан.

Інформацію про те, що Дубина володіє Prandicle Limited можна підтвердити в реєстрі юросіб Міністерства юстиції України.

До 21 травня Prandicle Limited також була єдиним засновником іншої компанії — "Індустріальні інвестиції ХХІ століття", її бенефіціаром в реєстрі власників значився Олег Дубина. 21 травня в реєстр були внесені зміни: Дубина став володіти фірмою "Індустріальні інвестиції ХХІ століття" безпосередньо. Prandicle Limited — зникла з числа засновників.

Олег Дубина в "нульових" керував Криворіжсталлю. Після — працював віце-прем'єром в урядах Віктора Ющенка і Анатолія Кінаха, був радником президента Леоніда Кумчи, а в 2004 році обіймав посаду першого заступника секретаря РНБО.

У 2007-2010 роках — голова правління "Нафтогазу". Саме він у 2009 році підписав скандальні контракти з "Газпромом". До роботи в "Нафтогазі" протягом двох років очолював Дніпровський меткомбінат, що належить ІСД.

Що стосується Олега Мкртчана, то він з лютого 2018 року перебуває в московському СІЗО за підозрою в розкраданні понад 1 млрд рублів (близько $15 млн) кредиту, наданого Внєшекономбанком підприємствам ІСД.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилася інформація про те, що Олег Дубина увійде в команду президента Володимира Зеленського. Однак в команді глави держави спростували цю інформацію.

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