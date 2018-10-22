МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Росія завербувала екс-чоловіка Подкопаєвої для ''прориву'' у Раду: СБУ показала докази

23.5тЧитати матеріал російською

Відомий бізнесмен і меценат, колишній чоловік олімпійської чемпіонки Лілії Подкопаєвої Тимофій Нагорний за завданням російських спецслужб мав створити політичну партію, яка просувала б інтереси РФ в Україні.

Про це на брифінгу у Києві 22 жовтня заявив начальник Головного управління Служби безпеки України у Києві та Київській області Олег Валендюк.

За інформацією СБУ, створена Нагорним політсила мала взяти участь у виборах і стати інструментом просування зовнішньополітичних інтересів Росії, а також елементом дестабілізації в Україні. Зокрема перешкоджати руху в ЄС і НАТО, а також піднімати питання надання російській мові статусу державної.

Новини
''Став токсичним'': Нагорний вперше повідомив деталі резонансної справи

За словами Валендюка, під час досудового розслідування були здобуті відомості про вербування Нагорного ФСБ.

Викрити Нагорного вдалося завдяки зверненню до правоохоронців чоловіка, якому запропонували за гроші закрити кримінальні справи проти нього та його родичів у Росії. Одним з посередників був саме український бізнесмен.

В СБУ продемонстрували відео, на яких сам Нагорний розповідає про свої зв'язки з РФ, зокрема фінансування через людей з оточення екс-президента Віктора Януковича.

РФ завербувала екс-чоловіка Подкопаєвої для ''прориву'' у Раду: що відомо
РФ завербувала екс-чоловіка Подкопаєвої для ''прориву'' у Раду: що відомо

"Я з ними (з росіянами. — Ред.) спілкуюся з 2013 року, але востаннє був два місяці тому... У мене за останній рік 4 поїздки або 5... Я і в Адміністрації (президента РФ. — Ред.) був, і в Держдумі був, і на Луб'янці був", — розповів Нагорний на відео.

За словами Валендюка, у даній справі під час передачі грошей також затримали кілька громадян Росії, двоє з яких мають адвокатські посвідчення РФ.

Тимофій Нагорний

Тимофій Нагорний

Одному із затриманих повідомили про підозру у шпигунстві на користь служби зовнішньої розвідки РФ. Йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.

Пізніше Служба безпеки України оприлюднила відео, на якому Нагорний розповідає про свої зв'язки з РФ, на своєму YouTube-каналі.

Нагадаємо, 8 жовтня стало відомо про затримання Нагорного за звинуваченням у державній зраді.

Знайомі чоловіки також розповіли, що йому оголосили про підозру через спілкування з російським бізнесменом Олексієм Дашутіним, нібито в цих розмовах був склад злочину. Представники підозрюваного впевнені, що саме Дашутін наразі співпрацює зі слідством і свідчить проти Нагорного.

10 жовтня за бізнесмена внесли 528,6 тисяч гривень застави, після чого він вийшов на волю.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Тимофій Нагорний
Місце
Україна
Об'єкт
Служба безпеки України
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
13
18
Смішно
76
Цікаво
50
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дейман Алон
Дейман Алон
Как уже надоела вся эта даунбасяцкая, типа мурчащая, шушера. Пора бы уже разобраться со всеми этими колаборантами.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Это он в Госдуму вербоваться и за деньгами ездил, ему и пропуск выписали, а в Кремль за доплатой за сложность и напряженность добавляли по ведомости?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
"по заданию российских спецслужб должен был создать политическую партию, которая продвигала бы интересы РФ в Украине." А задание российских спецслужб в письменном веде было, с печатью и подписями?Или доказательствам являются эти фотки с "субтитрами"?Хавайте, рогули
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2

Наші блоги