Росія завербувала екс-чоловіка Подкопаєвої для ''прориву'' у Раду: СБУ показала докази

Відомий бізнесмен і меценат, колишній чоловік олімпійської чемпіонки Лілії Подкопаєвої Тимофій Нагорний за завданням російських спецслужб мав створити політичну партію, яка просувала б інтереси РФ в Україні.

Про це на брифінгу у Києві 22 жовтня заявив начальник Головного управління Служби безпеки України у Києві та Київській області Олег Валендюк.

За інформацією СБУ, створена Нагорним політсила мала взяти участь у виборах і стати інструментом просування зовнішньополітичних інтересів Росії, а також елементом дестабілізації в Україні. Зокрема перешкоджати руху в ЄС і НАТО, а також піднімати питання надання російській мові статусу державної.

За словами Валендюка, під час досудового розслідування були здобуті відомості про вербування Нагорного ФСБ.

Викрити Нагорного вдалося завдяки зверненню до правоохоронців чоловіка, якому запропонували за гроші закрити кримінальні справи проти нього та його родичів у Росії. Одним з посередників був саме український бізнесмен.

В СБУ продемонстрували відео, на яких сам Нагорний розповідає про свої зв'язки з РФ, зокрема фінансування через людей з оточення екс-президента Віктора Януковича.

"Я з ними (з росіянами. — Ред.) спілкуюся з 2013 року, але востаннє був два місяці тому... У мене за останній рік 4 поїздки або 5... Я і в Адміністрації (президента РФ. — Ред.) був, і в Держдумі був, і на Луб'янці був", — розповів Нагорний на відео.

За словами Валендюка, у даній справі під час передачі грошей також затримали кілька громадян Росії, двоє з яких мають адвокатські посвідчення РФ.

Тимофій Нагорний

Одному із затриманих повідомили про підозру у шпигунстві на користь служби зовнішньої розвідки РФ. Йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.

Пізніше Служба безпеки України оприлюднила відео, на якому Нагорний розповідає про свої зв'язки з РФ, на своєму YouTube-каналі.

Нагадаємо, 8 жовтня стало відомо про затримання Нагорного за звинуваченням у державній зраді.

Знайомі чоловіки також розповіли, що йому оголосили про підозру через спілкування з російським бізнесменом Олексієм Дашутіним, нібито в цих розмовах був склад злочину. Представники підозрюваного впевнені, що саме Дашутін наразі співпрацює зі слідством і свідчить проти Нагорного.

10 жовтня за бізнесмена внесли 528,6 тисяч гривень застави, після чого він вийшов на волю.