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Екс-боєць АТО отримав $15 тис. за замах на Бабченка - СБУ

30.3тЧитати новину російською

СБУ встановила, що за грошову винагороду $15 тис. російського журналіста Аркадія Бабченка планував вбити екс-боєць АТО.

Як заявив на брифінгу глава СБУ Василь Грицак, відомство встановило причетність ФСБ до замаху.

"Російські спецслужби завербували українського громадянина Г. який за гроші погодився знайти виконавців вбивства. Він запропонував своєму знайомому з-поміж колишніх бійців АТО за $30 тис. вбити журналіста Бабченка. Як завдаток, громадянин Г. передав виконавцю $15 тис. Всього громадянин Г. отримав від російських спецслужб $40 тис." - заявив Грицак.

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При цьому уточнюється, що $10 тис. він залишив собі як організатору.

Крім того, Грицак розповів, що організатор планував убити в Україні 30 осіб, зазначивши, що спецслужби мають у своєму розпорядженні інформацію про імена.

Усунення Бабченка мало стати пробним в низці вбивств. Російські спецслужби поставили організатору завдання нелегально закуповувати за їхні кошти зброю і боєприпаси з метою "закладки таких баз на території центральної частини України".

Грицак додав, що було замовлення на 300 автоматів Калашникова, сотні кілограм вибухівки, "необмежену кількість патронів", боєкомплект для АГС, мінометні міни.

"Це все задокументовано в рамках негласних слідчо-розшукових дій", - підкреслив він.

Также, генеральний прокурор України Юрій Луценко розповів, що АТОшник, який нібито стріляв у Бабченка, проходитиме в справі як свідок.

"Вчорашня оперативна комбінація включає в себе інформування, а також навіть фото, що повинно було привести замовника і організатора до впевненості в виконаному замовленні", - зазначив Луценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше СБУ оприлюднила інформацію, що "вбивство" Бабченка насправді було спецоперацією.

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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
СБУ красавчеги. Аркашке Оскар надо дать, отлично сыграл роль зашкваренного укроупорыша. Как рыдала фся усраина, сколько укропердаков разорвало в клочья.
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Корнилов Сергей
Корнилов Сергей
Павлов Дмитрий, а ты наверное обосрался от досады
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Очень показательно, что убийцей вызвался быть бойцун из АТО, неединожды уже убивавший безоружных женщин и детей на Донбассе, поэтому застрелить ни в чём не повинного мужчину для него вообще, как два пальца...
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Д Алексей
Д Алексей
АЛЕНИНА,смотри 112 канал, Бабченко ЖИВОЙ с Луценко дает интервью,ахахаха. Спалили винторогих, организатор задержан, СБУ сработало на 12 баллов!
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2 из 3 ответов | показать все
петлюра семен
петлюра семен
Миценко Андрей, не только лысый сядет но и такие как ты гандоны шавки жополизы путинские
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Д Алексей
Д Алексей
Миценко Андрей, хуйло в Гааге отвечать будет, если доживет..
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