Екологічна катастрофа: Тука назвав три загрози для Донбасу

На окуповані райони Донбасу чекає просідання грунту і отруєння води у разі, якщо з підтоплених шахт не відкачатимуть рідину.

Таку заяву в ефірі програми "Зараз вже" на "Громадському" зробив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, пояснивши, яку загрозу це несе.

"По-перше, це підйом ґрунтових вод. Це підтоплення території. Тобто житлові будинки, вулиці, присадибні ділянки можуть опинитися під водою", - розповів він.

За словами Туки, другою небезпекою є можливість просідання грунтів. Це, в свою чергу, призведе до руйнування фундаментів та інфраструктури.

"І третій сигмент цього неприємного небезпечного кола потрапляння забруднених шахтних вод. Всі шахтні води надзвичайно забрудненні хімічними речовинами. Потрапляння цих вод в ті річки і озера з яких здійснюються водозабір для використання в якості питних вод", - підкреслив Тука.

Він зазначив, що на підконтрольній України території ведеться постійна робота у співпраці з Міністерством екології та Міністерством вугільної промисловості і енергетики для подолання екологічних загроз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Міністерства з питань тимчасово окупованих територій Вадим Черниш розповів, що в Донецьку просів ґрунт на 20-25 сантиметрів. Крім того, українців попередили, що Донбас через затоплення шахт може перетворитися на болото.