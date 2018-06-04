Екологічна катастрофа: Донецьк почав провалюватися під землю

На території окупованого Донецька зафіксовано просідання грунту на 20-25 сантиметрів.

Про це заявив глава Міністерства з питань тимчасово окупованих територій Вадим Черниш, повідомляє Укрінформ.

"Територія Донецька: тут ми фіксуємо просідання грунтів на 20 -25 см - ми це бачимо шляхом супутникового моніторингу. І це значить, що фактично провалюється поверхня міста Донецьк", - заявив він.

За словами експертів, просідання грунтів пов'язано з тим, що шахтна вода не відкачується і "це може загрожувати житловим кварталам і соціальній інфраструктурі в цілому, мова йде не тільки про промисловість".

Він також зазначив, що всього в звіті йдеться про близько 200 об'єктів на сході України, які несуть ризики для місцевого населення.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Донецьку виникла нова проблема .