Екокатастрофа, дерибан і торгівля з Росією: як мафія вбиває Кирилівку і Мелітополь

Курортне селище Кирилівка на Азовському морі продовжує перебувати у центрі гучних скандалів. Злиття відходів у море, розпродаж курортної землі та бізнес із Росією дозволяють можновладцям привласнювати мільйони гривень щомісяця.

Про це йдеться у розслідуванні інформаційного агентства "Новини України" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Про екологічну катастрофу у курортному селищі неодноразово писали ЗМІ. За шалені "відкати" кирилівські правоохоронці не бачать, як кожні дві хвилини у море зливається лайно. У прибережній захисній смузі Молочного лиману, що має статус гідрологічного заказника загальнодержавного значення, розташований полігон рідких побутових відходів. Щодня туди асенізаторами вивозяться тонни нечистот із усього населеного пункту, а це і бази відпочинку, яких тут приблизно 500.

У море зливаються побутові відходи Інформаційне агентство "Новини України"

"Ціни там: асенізатор 10 кубів – 850 гривень, вода 7 метрів кубічних – 75 гривень. "Наглядати" за комунгоспом призначили Петра Мелюка. Влітку була створена громадська організація під керівництвом тренера 90-х Руслана Галигіна. Вони й сьогодні використовують старі схеми з новими "кришами", – розповідає інсайдер, обізнаний із корупційними схемами в Кирилівці.

Схема з асенізаторами приносить можновладцям приблизно 2 мільйони гривень на день. Як відомо, цей "бізнес на трьох" курують троє товаришів – мер Мелітополя, а нині й нардеп Сергій Мінько, голова селищної ради Кирилівки Іван Малєєв та власник ООО "Азов. Сервіс", яка займається вивезенням нечистот, Петро Мелюк. Саме він контролює "чорну касу" обох підприємств і ділиться грошима з Малєєвим. До слова, під час перевірки полігону журналістами цей самий Мелюк і поліція зупинили їх і здійснювали тиск, а також погрожували застосуванням автоматичної зброї.

Нечистоти в Кирилівці зливають просто в море Скріншот відео

Діяльність міського голови Мелітополя Сергія Мінька протягом п'яти років завдала колосальної шкоди бюджету та інтересам міста. Одіозний нардеп у розпал курортного сезону торгує землею у Кирилівці й заробляє на цьому мільйони гривень щодня. Крім того, задля вигоди місцева влада навіть зносить рятувальні вишки, через що у місті зростає кількість смертей. До того ж, Мінько заробив собі славу "черешневого магната". Адже під час російсько-української війни постачав свої ягоди через Білорусь до російського Санкт-Петербурга.

Втім, на виборах до Верховної Ради на своєму окрузі, він знову переміг, прославившись сумнозвісними "каруселями". На двох виборчих дільницях зафіксували голосування одних і тих самих людей по колу.

Крім того, у 2014 році скандальний мер Мелітополя брав участь у проросійських мітингах у місті. Під прапором країни-агресора він закликав місцевих жителів до проведення сепаратистського "референдуму" і обіцяв домогтися торгівлі з Митним союзом.

Заклики Мінька до співпраці з Росією у 2014 році Скріншот відео

Протягом всього часу перебування Мінька у владі теплопостачальні об'єкти, що забезпечують бюджетних споживачів у Мелітополі, без конкурсу передавалися депутатською орендною комісією приватним фірмам заступника міського голови Івана Федорова. Фактично, мер вкрав у міста комунальну теплокомпанію, а людину, яка в прямому ефірі розкрила містянам цю аферу, досі переслідує шістьма кримінальними справами.

Так, у 2017 році у власність комерційній структурі було передано 25 будинків комунальної власності, розташованої у курортній зоні Кирилівки на березі Азовського моря, всього за 40 000 грн. Аналогічні дерев'яні будиночки коштують у середньому 52 тис. грн, водночас загальна вартість проданого комунального майна могла становити 1,3 млн грн, а не 40 тис. грн.

Екокатастрофа в Кирилівці

У квітні й травні того ж самого року Мінько незаконно підписав бюджетні програми загальною вартістю майже 14 мільйонів гривень і незаконно перерозподілив бюджет на 22 мільйони.

Після передачі об'єктів міське теплове господарство зазнає великих збитків через втрату навантаження. Навмисне довівши ТОВ "МТМ" до банкрутства, керівництво міста вирішило створити нове підприємство ТОВ "Тепло-Мелітополь". Рішенням виконкому Мелітопольської міськради, яке було підписане особисто Міньком, підвищили тарифи у Мелітополі на теплову енергію вдвічі.

Тотальне знищення комунального майна у Мелітополі його мером Сергієм Міньком дійшло до того, що цілі газотранспортні мережі приватного сектору буквально за одну гривню віддають в оренду громадянам Китаю, за встановлення ліхтарів гроші беруться з грантів і одразу ж крадуться з бюджету, навіть дитячі сніданки у школах скасовуються повністю.

"Убитий" Міньком готель у Мелітополі Скріншот відео

Найпоказовішим прикладом комунального бедламу є відомий колись на весь Радянський Союз готель "Мелітополь". Його знає вся Україна, але зараз це курортна руїна. Умови у готелі навіть не відповідають санітарним нормам, меблі там розбиті й старі, у коридорах безлад. Втім, на цій будівлі висить два банери Мінька, хоча сам він і довів її до такого стану.

OBOZREVATEL проводив декілька розслідувань щодо селища. Він з'ясував, що Кирилівка ризикує опинитися на межі екологічної катастрофи. Пізніше повідомлялося, що курорт знову потрапив у центр скандалу. Виявилося, що місцева влада дерибанить узбережжя Азовського моря. Зважаючи на обставини, не без допомоги правоохоронних органів.

Також надходило декілька повідомлень "про безмежний тиск на бізнес, вимагання та загрозу здоров'ю людей" у Мелітополі й Кирилівці. В поле зору потрапили "вічний" мер Мелітополя Сергій Мінько і сільський голова Кирилівки Іван Малєєв.

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