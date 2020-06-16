Екоактивісти проігнорували пожежі в Чорнобилі, бо за це не платили, – політолог

Пожежі в Чорнобильській зоні та інших регіонах України стали справжньою екологічною катастрофою. Але більшість екоактивістів не звернули на них увагу. Адже за мітинги щодо пожеж "професійним активістам" ніхто не платив.

У цьому переконаний політолог Андрій Вігірінський, думку якого наводить 24 канал.

"В Україні матеріальні проблеми стосуються щонайменше 60% громадян. Тому високі матерії – глобальне потепління, зміна клімату, озонові діри – проходять повз них. Зокрема, у випадку лісових пожеж у Чорнобильській зоні грошей на протести ніхто не виділяв. Відповідно ніхто не виходив на акції. Хоча з глобальної точки зору проблема таких пожеж може об’єднати кілька областей. Ліси – легені України. Тому є дуже важливі питання санітарного вирубування лісу, укріплення ґрунту, протипожежних заходів", – переконаний Вігірінський.

Експерт зазначив, що останнім часом в Україні набула популярності діяльність на оплачуваній основі – "активіст з усіх питань". Такі активісти, за словами Вігірінського, за гроші беруть участь у всіх можливих акціях – і щодо приватизації землі, і щодо розмитнення євроблях, і щодо екології.

"В українців немає морально-психологічної дилеми з приводу питань екології. Вона з’являється тоді, коли є фінансова зацікавленість. І в цей момент активіст стає найманим працівником. Йому визначають конкретний вектор роботи: забрудненість водойми, повітря, зелена енергетика... І вперед!" – зазначив політолог.

Він резюмував: деякі так звані екоактивісти регулярно застосовують тему охорони довкілля для власного збагачення або вирішення політичних питань. Загалом же екотематика активно використовується і в політичній боротьбі.