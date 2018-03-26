Савченко може отримати мінімальний термін: Чорновіл назвав причини

Позафракційному депутату Верховної Ради Надії Савченко можуть дати мінімальний тюремний термін за інкримінованими їй статтями.
Таку думку в ефірі ObozTV висловив колишній депутат Верховної Ради Тарас Чорновіл.
Чорновіл підкреслив, що Савченко загрожує реальне тюремне ув'язнення: "Я бачив матеріали справи, там дійсно є за що".
При цьому екс-нардеп висловив думку, що за інкримінованими статтями Савченко не дадуть 15 років.
"Я думаю, що дадуть мінімальний термін за цією статтею. Не відбулися наслідки від її дій", - пояснив він.
"За юриспруденцією злочин у неї скоєно. Вона скоїла факт злочину - це не посягання, а вже скоєний злочин, згідно з Кримінальним кодексом. Але він не мав наслідків, не дійшов до тієї межі, коли відбулися особливо тяжкі наслідки - загибель людей тощо. Суд може давати мінімум", - вважає Чорновіл.
Зазначимо, що Надії Савченко інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених
- ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
- ч. 1 ст. 14 (підготування до злочину),
- ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією),
- ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча)
- ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258 (терористичний акт);
- ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації);
- ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.
Як повідомляв "Обозреватель", 22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення до відповідальності, затримання і арешт Савченко.
Її підозрюють в організації держперевороту в Україні. ГПУ стверджує, що у слідства є незаперечні докази того, що нардеп особисто планувала терористичний акт у залі парламенту.
Нардепа затримали співробітники СБУ прямо в будівлі Верховної Ради.
За визнанням її сестри Віри, Надія готова була до затримання і йшла в Раду з сумкою речей для в'язниці.
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