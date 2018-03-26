Савченко може отримати мінімальний термін: Чорновіл назвав причини

Позафракційному депутату Верховної Ради Надії Савченко можуть дати мінімальний тюремний термін за інкримінованими їй статтями.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив колишній депутат Верховної Ради Тарас Чорновіл.

Чорновіл підкреслив, що Савченко загрожує реальне тюремне ув'язнення: "Я бачив матеріали справи, там дійсно є за що".

При цьому екс-нардеп висловив думку, що за інкримінованими статтями Савченко не дадуть 15 років.

"Я думаю, що дадуть мінімальний термін за цією статтею. Не відбулися наслідки від її дій", - пояснив він.

"За юриспруденцією злочин у неї скоєно. Вона скоїла факт злочину - це не посягання, а вже скоєний злочин, згідно з Кримінальним кодексом. Але він не мав наслідків, не дійшов до тієї межі, коли відбулися особливо тяжкі наслідки - загибель людей тощо. Суд може давати мінімум", - вважає Чорновіл.

Зазначимо, що Надії Савченко інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених

- ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

- ч. 1 ст. 14 (підготування до злочину),

- ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією),

- ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча)

- ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258 (терористичний акт);

- ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації);

- ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Новини Названі можливі сценарії справи Савченко

Як повідомляв "Обозреватель", 22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення до відповідальності, затримання і арешт Савченко.

Її підозрюють в організації держперевороту в Україні. ГПУ стверджує, що у слідства є незаперечні докази того, що нардеп особисто планувала терористичний акт у залі парламенту.

Нардепа затримали співробітники СБУ прямо в будівлі Верховної Ради.

За визнанням її сестри Віри, Надія готова була до затримання і йшла в Раду з сумкою речей для в'язниці.