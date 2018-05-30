"Є у мене ще одна справа": у мережі згадали знакові слова Бабченка

Російський журналіст Аркадій Бабченко, якого вбили у Києві невідомі 29 травня, мріяв повернутися у Москву на танку під прапором НАТО.

Ці його знакові слова згадав у мережі український військовий журналіст Юрій Бутусов.

"Я обов'язково повернуся в Москву. Є у мене там ще одну справа. На першому ж "Абрамсі", який буде йти по Тверській, в люкові, під прапором НАТО, буду стирчати я. А вдячні росіяни, забувши про Крим, будуть кидати визволителям квіти і, опускаючи очі, просити гуманітарної тушонки. І копати ногами пам'ятник Путіну, кажучи, що вони не знали і в душі завжди були проти", - цитує він заяву Бабченка, яку той зробив 25 серпня 2017 року.

Бутусов підкреслив, що вірить у те, що ці слова частково збудуться.

"Ти повернешся, Аркадій. Твоє ім'я, твої портрети, правда, яку ти відстоював повернуться в Росію, після того, як ми виграємо війну, звільнимо Україну, і слідом за нами свобода повернеться і в РФ", - заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'ясувалося, Аркадія Бабченка застрель застрелили в його "другий день народження".