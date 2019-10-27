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27 жовтня • оновлено в 16:33
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"Є серйозна небезпека": українських моряків попередили про підлість Росії

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Росія може оголосити в розшук звільнених з полону українських моряків.

Про це розповів російський адвокат моряків Микола Полозов у коментарі "Крим.Реалії". Полозов нагадав, що моряки залишаються в статусі обвинувачуваних у Росії, а їхня справа перебуває в стадії ознайомлення з матеріалами стороною захисту.

"Є дуже серйозна небезпека, що російська влада може оголосити моряків у розшук, якщо вони не будуть з'являтися за викликом слідчого або в суд", – сказав він.

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"Після звільнення моряків було ухвалене рішення розформувати команду адвокатів, далі цією справою займаюся я. Зараз справа перебуває в стадії ознайомлення з матеріалами кримінальної справи. Я знайомлюся з письмовими матеріалами, плануємо, що в листопаді будемо знайомитися з речовими доказами. Справу не припинено, природно, будемо працювати на кінцевий результат, на те, щоб будь-які негативні наслідки захоплення моряків для них у майбутньому ніяк не відгукнулися, для того, щоб цю справу припинити в цілому", – пояснив адвокат.

'Є серйозна небезпека': українських моряків попередили про підлість Росії

apostrophe.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 вересня відбувся обмін ув'язненими між Росією і Україною.

З російського полону в Україну повернулися 35 осіб. Серед них – 24 українських моряки, захоплених у листопаді 2018 року в Керченській протоці, а також 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Павло Гриб, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Володимир Балух, Роман Сущенко, Олександр Кольченко, Артур Панов, Євген Панов, Едем Бекіров і Олексій Сізонович.

Зараз у тюремному ув'язненні в Росії продовжують перебувати кілька сотень людей, зокрема затримані в окупованому Криму кримські татари. В Офісі президента України анонсували новий етап обміну полоненими і назвали можливі терміни.

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Теми
Російсько-український конфлікт Обмін полоненими Загострення в Азовському морі
Особа
Микола Полозов
Місце
Росія
Теги
полонені моряки військовополонені
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Нафиг кому эти дурачки нужны)
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Andria Viktor
Andria Viktor
Только положить болт на хотения Кремля,ведь Вован не вечен,ещё нет места в зиккурате,там ещё будет ещё та борьба.
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Дудко Олег
Дудко Олег
Есть возможная подлость Украины, ещё раз выкрасть отставника Цемаха.
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