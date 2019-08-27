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"Є потрапляння!" З'явилося відео, як ЗСУ знищують техніку "Л/ДНР" на Донбасі

5.8т Читати матеріал російською

На Донбасі бійці ЗСУ для знищення техніки терористів стали застосовувати протитанковий ракетний комплекс "Стугна".

Даний тип озброєння здатний пробивати бронеоб’єкти товщиною 800 міліметрів. Максимальна дальність польоту ракети – п'ять кілометрів. Щоб подолати цю дистанцію їй знадобиться всього 25 секунд, повідомляє "Донбас Реалії".

У мережі показали відео, як "Стугна" працює на передовій. Запис зроблено в лютому 2019 року в Луганській області, коли бійці ЗСУ виявили бронемашину бойовиків. Українські військові прийняли рішення стріляти: "Постріл! Нижче. Ось так. Єєє! Є потрапляння!".

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Вдалий постріл зробили бійці 10-ї гірничо-штурмової бригади. Військові зазначили, що протягом зими 2019 року за допомогою ПТРК знищили п'ять одиниць техніки бойовиків.

"Стугна"

"Стугна"

"Стугна"

"Стугна"

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі через обстріли з боку найманців з "Л / ДНР" поранений український військовий.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
терористи "ДНР" зброя Донбас
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Пархоменко Андрей
Пархоменко Андрей
А как же перемирие? А потом по нам стреляют. И мы стоим на коленях вдоль обочины.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Пархоменко Андрей, А это было подлое нарушение перемирия, или стандартное?
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