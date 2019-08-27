"Є потрапляння!" З'явилося відео, як ЗСУ знищують техніку "Л/ДНР" на Донбасі

На Донбасі бійці ЗСУ для знищення техніки терористів стали застосовувати протитанковий ракетний комплекс "Стугна".

Даний тип озброєння здатний пробивати бронеоб’єкти товщиною 800 міліметрів. Максимальна дальність польоту ракети – п'ять кілометрів. Щоб подолати цю дистанцію їй знадобиться всього 25 секунд, повідомляє "Донбас Реалії".

У мережі показали відео, як "Стугна" працює на передовій. Запис зроблено в лютому 2019 року в Луганській області, коли бійці ЗСУ виявили бронемашину бойовиків. Українські військові прийняли рішення стріляти: "Постріл! Нижче. Ось так. Єєє! Є потрапляння!".

Вдалий постріл зробили бійці 10-ї гірничо-штурмової бригади. Військові зазначили, що протягом зими 2019 року за допомогою ПТРК знищили п'ять одиниць техніки бойовиків.

"Стугна"

"Стугна"

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі через обстріли з боку найманців з "Л / ДНР" поранений український військовий.

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