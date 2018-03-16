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Є питання до СБУ: військовий експерт вказав на дивні моменти в справі Рубана

9.4тЧитати новину російською

Співробітникам спецслужб, які вистежували і затримували главу організації "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, не дали довести свою справу до кінця.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив військовий експерт Олег Стариков.

Експерт нагадав, що, за даними СБУ, першу партію зброї з окупованих територій Рубан переправив ще восени.

"Виникає питання: заявили, що перша поставка зброї з того боку була в листопаді. Значить СБУ це контролювала і вела оперативну розробку. Друга поставка також фіксувалася на відеотехніку... За логікою контррозвідки, Рубана повинні були довести до Києва і з'ясувати, кому він привіз зброю, з ким спілкується. А вийшло, що його взяли на пункті пропуску", - зазначив він.

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Також він прокоментував інформацію СБУ про те, що зброя з першої партії була захована в Хмельницькій області на території військової частини: "Нам довели, що зброю везли до військової частини. Є командир військової частини. Він що, не знає, що йому в листопаді привезли зброю і везуть ще? Є особіст-контррозвідник, він що, теж не знав?"

"По всій видимості, проводилася якась спеціальна операція, але вона на якійсь стадії зупинилася, коли втрутилися якісь політики, які припинили оперативну розробку. У нас призначення на правоохоронні органи за партійними квотами, а сектор безпеки управляється в ручному режимі", - вважає військовий експерт.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше позафракційний народний депутат Надія Савченко розповіла, навіщо Володимир Рубан віз зброю із "ДНР".

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVОбозреватель TV
Особи
Олег СтариковВолодимир Рубан
Місце
Україна
Об'єкт
Служба безпеки України
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