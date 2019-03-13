''Є одне але'': в Україні відреагували на паніку засновника ''ДНР''

Військові формування терористів "Л/ДНР" на Донбасі на сьогоднішній день є небоєздатними, і можуть лише підтримувати видимість лінії фронту. Однак, незважаючи на перевагу ЗСУ, Україна не має можливості закінчити війну на Донбасі.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV військовий експерт Юрій Кочевенко. Він оцінив панічну заяву засновника "ДНР" Олександра Ходаковського щодо переваги ЗСУ у військовій могутності.

"Якби нам протистояли тільки бойовики, навіть включно з російськими найманцями – наша перевага є очевидною, особливо з огляду на наш мобілізаційний резерв. В оперативному резерві першої черги понад 80 тис. військовослужбовців, готових у будь-який час поповнити бойові частини, які мають бойовий досвід, знають свою посаду", – розповів Кочевенко.

Як зазначив військовий експерт, Україна може наростити угруповання, яке швидко закінчило б війну на Донбасі, "якби не одне "але".

"Фактично збройними силами "республік" є два армійські корпуси – 1-й "ДНР" і 2-й "ЛНР". Вони фактично входять у південний військовий округ Росії, зав'язані туди логістично, зав'язані системами безпеки, мобілізаційним поповненням. У цих двох корпусах, за даними нашої розвідки, передбачено розгортання штату втричі – на одне місце приходять три росіянина. Це відпрацьовані мобілізаційні заходи", – пояснив він.

"У тому стані, в якому зараз сили цих "республік" – враховуючи морально-психологічний стан їх особового складу, постійні проблеми з алкоголем, наркоманією, невиплатою зарплати – вони слабо боєздатні. Тільки підтримувати видимість лінії фронту вони можуть. Але за ними в Ростовській, Воронезькій, Волгоградській областях стоять потужні сили РФ, які в будь-який момент, як було в 2014 році, готові туди увійти", – констатував експерт.

Також Кочевенко нагадав, що Україна продовжує бути вірною Мінським домовленостям, згідно з якими ні про яке військове вирішення мови бути не може.

ua.news Олександра Ходаковський

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Один з бойовиків "ДНР" Олександр Жучковскій написав книгу про події на Донбасі, в якій публічно визнав вторгнення Росії в Україну.

Засновник "ДНР" Олександр Ходаковський зізнався, що справжньою метою терористів було "відрубати" частину України.

У свою чергу, в Генштабі ЗСУ заявили, що російська сторона вже завершує формування ударних з'єднань на кордоні з Україною для можливого вторгнення, а також готує низку диверсій на передовій і в тилу.

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