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''Є одне але'': в Україні відреагували на паніку засновника ''ДНР''

1.8тЧитати матеріал російською

Військові формування терористів "Л/ДНР" на Донбасі на сьогоднішній день є небоєздатними, і можуть лише підтримувати видимість лінії фронту. Однак, незважаючи на перевагу ЗСУ, Україна не має можливості закінчити війну на Донбасі.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV військовий експерт Юрій Кочевенко. Він оцінив панічну заяву засновника "ДНР" Олександра Ходаковського щодо переваги ЗСУ у військовій могутності.

"Якби нам протистояли тільки бойовики, навіть включно з російськими найманцями – наша перевага є очевидною, особливо з огляду на наш мобілізаційний резерв. В оперативному резерві першої черги понад 80 тис. військовослужбовців, готових у будь-який час поповнити бойові частини, які мають бойовий досвід, знають свою посаду", – розповів Кочевенко.

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Як зазначив військовий експерт, Україна може наростити угруповання, яке швидко закінчило б війну на Донбасі, "якби не одне "але".

"Фактично збройними силами "республік" є два армійські корпуси – 1-й "ДНР" і 2-й "ЛНР". Вони фактично входять у південний військовий округ Росії, зав'язані туди логістично, зав'язані системами безпеки, мобілізаційним поповненням. У цих двох корпусах, за даними нашої розвідки, передбачено розгортання штату втричі – на одне місце приходять три росіянина. Це відпрацьовані мобілізаційні заходи", – пояснив він.

"У тому стані, в якому зараз сили цих "республік" – враховуючи морально-психологічний стан їх особового складу, постійні проблеми з алкоголем, наркоманією, невиплатою зарплати – вони слабо боєздатні. Тільки підтримувати видимість лінії фронту вони можуть. Але за ними в Ростовській, Воронезькій, Волгоградській областях стоять потужні сили РФ, які в будь-який момент, як було в 2014 році, готові туди увійти", – констатував експерт.

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Також Кочевенко нагадав, що Україна продовжує бути вірною Мінським домовленостям, згідно з якими ні про яке військове вирішення мови бути не може.

ua.news

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Олександра Ходаковський

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфліктПряма трансляціяЕфіри Oboz TVОперація Об'єднаних сил на ДонбасіРосійська воєнна загроза
Особа
Юрій Кочевенко
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Все кацапы - пидары, гы-гы-гы! Они на головы одевают гребни-какашники, а на ноги натягивают национальные обтягивающие брючки - лосины, поэтому когда видишь чувака в какашнике и лосинах, то сразу понимаешь, что он - пидар! Гы-гы-гы!
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