Є на що "помилуватися": мережу жахнули нові фото занедбаного Криму

У мережі показали нові фотографії запущених вулиць анексованого Росією українського Криму.
Знімками на сторінці у Twitter поділилася блогер із ніком RoksolanaToday&Крым. Вона показала, як виглядають окуповані курортні Керч та Саки.
В останньому місті на вулицях видно гори сміття і величезні калюжі, у зв'язку з чим блогер з іронією процитувала "заступника Голови Ради міністрів Республіки Крим":
Ілюстрація. Керч
Город24
"Алла Пашкунова зазначила, що місто Саки – один із курортів західного узбережжя Криму, що найбільш динамічно розвиваються. Також віце-прем'єр висловила готовність сприяти подальшому розвитку міста".
Саки
twitter.com/KrimRt
Саки
twitter.com/KrimRt
Саки
twitter.com/KrimRt
Саки
twitter.com/KrimRt
twitter.com/KrimRt
У Керчі ситуація не краща. На знімках, оприлюднених у мережі, зображені засмічені узбіччя, які RoksolanaToday&Крым назвала "літніми інсталяціями та фотозонами".
Керч
twitter.com/KrimRt
Керч
twitter.com/KrimRt
Керч
twitter.com/KrimRt
Керч
twitter.com/KrimRt
"Дійсно, є на що "помилуватися", – відповів один із користувачів мережі блогеру.
Коментарі до посту
Скріншот
"Алла Пашкунова зазначила, що місто Саки-один з найбільш динамічно розвиваються курортів західного узбережжя Криму- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) June 25, 2019
Також віце-прем'єр висловила готовність сприяти подальшому розвитку міста "🤣 pic.twitter.com/11k2nUROD0
Динамічно розвивається курорт Саки pic.twitter.com/2qIMe4N6pD- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) June 25, 2019
Керч- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) June 25, 2019
літні інсталяції та фотозоні pic.twitter.com/YVkUJQwgCV
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Криму з'явилися нові паркани з колючим дротом на Південному березі, які обмежують місцевим жителям доступ до моря.
Також жителі Криму забили на сполох через жахливий стан пляжів у селищі Миколаївка, які майже повністю розмило водою.
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