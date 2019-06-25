Є на що "помилуватися": мережу жахнули нові фото занедбаного Криму

У мережі показали нові фотографії запущених вулиць анексованого Росією українського Криму.

Знімками на сторінці у Twitter поділилася блогер із ніком RoksolanaToday&Крым. Вона показала, як виглядають окуповані курортні Керч та Саки.

В останньому місті на вулицях видно гори сміття і величезні калюжі, у зв'язку з чим блогер з іронією процитувала "заступника Голови Ради міністрів Республіки Крим":

Ілюстрація. Керч Город24

"Алла Пашкунова зазначила, що місто Саки – один із курортів західного узбережжя Криму, що найбільш динамічно розвиваються. Також віце-прем'єр висловила готовність сприяти подальшому розвитку міста".

Саки twitter.com/KrimRt

Саки twitter.com/KrimRt

Саки twitter.com/KrimRt

Саки twitter.com/KrimRt

twitter.com/KrimRt

У Керчі ситуація не краща. На знімках, оприлюднених у мережі, зображені засмічені узбіччя, які RoksolanaToday&Крым назвала "літніми інсталяціями та фотозонами".

Керч twitter.com/KrimRt

Керч twitter.com/KrimRt

Керч twitter.com/KrimRt

Керч twitter.com/KrimRt

"Дійсно, є на що "помилуватися", – відповів один із користувачів мережі блогеру.

Коментарі до посту Скріншот

"Алла Пашкунова зазначила, що місто Саки-один з найбільш динамічно розвиваються курортів західного узбережжя Криму

Також віце-прем'єр висловила готовність сприяти подальшому розвитку міста "🤣 pic.twitter.com/11k2nUROD0 - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) June 25, 2019

Динамічно розвивається курорт Саки pic.twitter.com/2qIMe4N6pD - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) June 25, 2019

Керч

літні інсталяції та фотозоні pic.twitter.com/YVkUJQwgCV - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) June 25, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Криму з'явилися нові паркани з колючим дротом на Південному березі, які обмежують місцевим жителям доступ до моря.

Також жителі Криму забили на сполох через жахливий стан пляжів у селищі Миколаївка, які майже повністю розмило водою.

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