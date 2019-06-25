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Є на що "помилуватися": мережу жахнули нові фото занедбаного Криму

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У мережі показали нові фотографії запущених вулиць анексованого Росією українського Криму.

Знімками на сторінці у Twitter поділилася блогер із ніком RoksolanaToday&Крым. Вона показала, як виглядають окуповані курортні Керч та Саки.

В останньому місті на вулицях видно гори сміття і величезні калюжі, у зв'язку з чим блогер з іронією процитувала "заступника Голови Ради міністрів Республіки Крим":

Новини
"Крим проклятий!" У мережі показали нові фото окупованого півострова

Ілюстрація. Керч

Ілюстрація. Керч

Город24

"Алла Пашкунова зазначила, що місто Саки – один із курортів західного узбережжя Криму, що найбільш динамічно розвиваються. Також віце-прем'єр висловила готовність сприяти подальшому розвитку міста".

Саки

Саки

twitter.com/KrimRt

Саки

Саки

twitter.com/KrimRt

Саки

Саки

twitter.com/KrimRt

Саки

Саки

twitter.com/KrimRt

Є на що "помилуватися": мережу жахнули нові фото занедбаного Криму

twitter.com/KrimRt

У Керчі ситуація не краща. На знімках, оприлюднених у мережі, зображені засмічені узбіччя, які RoksolanaToday&Крым назвала "літніми інсталяціями та фотозонами".

Керч

Керч

twitter.com/KrimRt

Керч

Керч

twitter.com/KrimRt

Керч

Керч

twitter.com/KrimRt

Керч

Керч

twitter.com/KrimRt

"Дійсно, є на що "помилуватися", – відповів один із користувачів мережі блогеру.

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Криму з'явилися нові паркани з колючим дротом на Південному березі, які обмежують місцевим жителям доступ до моря.

Також жителі Криму забили на сполох через жахливий стан пляжів у селищі Миколаївка, які майже повністю розмило водою.

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Теми
анексія КримуРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
фотографииНовини Кримувідпочінок Крим
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Нераба Хозяин
Нераба Хозяин
Накуй я это дерьмо ваще читал. Прям блят из идилии алла в рот давал приехала, пизец, нах ваще то ехаьа????
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Свинья (Роксолана) всегда грязь найдет.
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Енсен Рома
Енсен Рома
такого дерьма полно в украине.даже похлеще будет и не надо ехать в крым.
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