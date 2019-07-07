"Є глобальний план": Маломуж оцінив ймовірність нападу Путіна на Україну

Росія не планує наступальних операцій проти України в період парламентських виборів, однак може вдатися до провокацій і нагнітання ситуації.

Таку заяву в інтерв'ю "Апострофу" зробив колишній глава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, коментуючи недавні заяви штабу ООС про нарощування Кремлем військових сил уздовж кордону.

"Щоб заспокоїти наших громадян – до виборів і після виборів Росія не планує жодних масштабних військових операцій, тим більше із захоплення територій", – зазначив генерал.

Ілюстрація. Військова загроза Росії Колаж

"Стягування військ – це стратегія щодо України на випадок наших дій зі звільнення територій і можливої дестабілізації ситуації в нашій країні. Тоді можлива, фактично, пряма агресія. Але на сьогодні таких сценаріїв ми не бачимо", – сказав він, підкресливши, що українські спецслужби і силові структури готуються до будь-яких ситуацій.

За словами Маломужа, РФ не зважиться на пряме вторгнення, оскільки Україна має достатньо ресурсів для протидії.

Крім того, міжнародні партнери держави, в тому числі з НАТО, при масштабному наступі Кремля будуть реагувати негайно, "включаючи навіть розблокування свого умовного нейтралітету щодо агресивних дій Росії".

У разі загрози війни, як зазначив військовий, "весь світ об'єднається проти Путіна".

"Але з іншого боку Росія концентрує сили і зміцнює позиції не тільки щодо України. Вона зводить вал проти країн НАТО по всій довжині кордонів з Україною, Білоруссю і країнами Балтії", – додав він.

На думку генерала, це може означати, що у російського глави є "більш глобальний план".

"Залишається також сценарій, пов'язаний із формуванням федеральних округів або автономних структур у складі України, але контрольованих Росією", – сказав Маломуж.

Микола Маломуж vesti-ukr.com

Нагадаємо, напередодні заступник командувача штабу ООС генерал-майор Богдан Бондар заявив, що РФ продовжує нарощувати військові сили уздовж кордону з Україною на Харківському напрямку.

Як писав OBOZREVATEL, раніше військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому президент Росії Володимир Путін вирішив раптово перевірити боєготовність військ РФ на кордоні.

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