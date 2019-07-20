Є "гарячі" версії: розкрилися нові факти у справі Шеремета

У справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, яке відбулося рівно три роки тому, з'явилися "гарячі" версії.
Про це з посиланням на черговий щоквартальний звіт начальника Нацполіціі і начальника Карного розшуку заявив генпрокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці в Facebook.
"Допитано сотні людей. Перевірено десятки тисяч. Залучені іноземні фахівці. Є гарячі версії. Робиться все можливе. Піару тут не місце", – лаконічно прокоментував він.
Убивство Павла Шеремета
ТВ Центр
Нагадаємо, в Києві 20 липня, в третю річницю вбивства журналіста Павла Шеремета, проходить акція "Хто вбив Павла? Три роки без відповіді".
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року на перехресті вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького в Києві. При вбивстві використовувався вибуховий пристрій з дистанційним управлінням.
Пізніше слідство у справі Шеремета "встановило особу, яка може бути причетна до вбивства журналіста, але поки її не ідентифіковано". Також поліція засекретила частину матеріалів у справі Шеремета.
Відзначимо, що посольство США закликало до більш ретельного розслідування вбивств українських журналістів Георгія Гонгадзе і Павла Шеремета.
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