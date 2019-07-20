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Є "гарячі" версії: розкрилися нові факти у справі Шеремета

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У справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, яке відбулося рівно три роки тому, з'явилися "гарячі" версії.

Про це з посиланням на черговий щоквартальний звіт начальника Нацполіціі і начальника Карного розшуку заявив генпрокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці в Facebook.

"Допитано сотні людей. Перевірено десятки тисяч. Залучені іноземні фахівці. Є гарячі версії. Робиться все можливе. Піару тут не місце", – лаконічно прокоментував він.

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Убивство Павла Шеремета

Убивство Павла Шеремета

ТВ Центр

Нагадаємо, в Києві 20 липня, в третю річницю вбивства журналіста Павла Шеремета, проходить акція "Хто вбив Павла? Три роки без відповіді".

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Вбивство Павла Шеремета
Особи
Павло Шеремет Юрій Луценко
Місце
Україна
Тег
Генеральна прокуратура України
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