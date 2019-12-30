У Запоріжжі викрили один із найбільших шахрайських call-центрів

У Запоріжжі шахраї під виглядом call-центрів викрадали гроші з банківських карток.

Щотижня виручка від афери становила до 3 млн гривень, передає Департамент кіберполіції України.

Повідомляється, що троє чоловіків у віці від 20 до 24 років відкрили три офіси, які були замасковані під вивісками про продаж вікон і дверей. У мережі скуповувалися клієнтські бази даних. Шахраї набрали штат співробітників, де було близько 100 чоловік, серед яких були і неповнолітні. Всі вони щомісяця отримували за свою роботу близько 15 тисяч гривень.

З таких call-центрів дзвонили людям, представлялися співробітниками служби безпеки банку, виманювали інформацію щодо даних cvv-коду, номера карти, пін-код. Щодня кожен із співробітників здійснював близько сотні таких дзвінків.

В ході обшуків поліція вилучила комп'ютерну техніку, мобільні телефони, клієнтські бази і чорнові записи.

Справа кваліфіковано за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Всю вилучену техніку направили на експертизу. Після отримання результатів усіх експертиз буде вирішено питання про оголошення підозри учасникам злочинної групи. Їм загрожує до 8 років ув'язнення.

У Запоріжжі затримали шахраїв НПУ

У Запоріжжі затримали шахраїв НПУ

У Запоріжжі затримали шахраїв НПУ

У Запоріжжі затримали шахраїв НПУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні новорічних свят знову активізувалися шахраї, які виманюють у українців мільйони гривень. В основному працюють через SMS-повідомлення і шахраюють з банківськими картами.

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