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"Дзвінок Путіну" по геніталіях: стало відомо про найжорстокіші тортури на Донбасі

6.1тЧитати новину російською

Найбільш розповсюдженим різновидом тортур терористів "ЛДНР" над українськими військовими було використання електричного струму.

Про це в інтерв'ю ZN.ua розповів розслідувач, документатор військових злочинів ГО Truth Hounds Роман Авраменко.

"Проводи від польового армійського телефону під'єднували до язика і геніталій і задавали питання. Якщо відповідь не подобався, включали струм. Це вони називали "дзвінком Путіну", - говорить він.

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Також, зазначає Авраменко, на Донбасі правозахисники зафіксували факти сексуального насильства.

"Це і кілька фактів прямого зґвалтування, і дуже численні факти ударів по статевим органам, і задіяння статевих органів в катуванні. По кваліфікації це відносять до сексуальних злочинів", - наголосив він.

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Нагадаємо, раніше екс-полонений розповів про страшні тортури в "ДНР" .

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Теми
Російсько-український конфліктОперація "Вісла"Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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