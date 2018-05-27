"Дзвінок Путіну" по геніталіях: стало відомо про найжорстокіші тортури на Донбасі

Найбільш розповсюдженим різновидом тортур терористів "ЛДНР" над українськими військовими було використання електричного струму.

Про це в інтерв'ю ZN.ua розповів розслідувач, документатор військових злочинів ГО Truth Hounds Роман Авраменко.

"Проводи від польового армійського телефону під'єднували до язика і геніталій і задавали питання. Якщо відповідь не подобався, включали струм. Це вони називали "дзвінком Путіну", - говорить він.

Також, зазначає Авраменко, на Донбасі правозахисники зафіксували факти сексуального насильства.

"Це і кілька фактів прямого зґвалтування, і дуже численні факти ударів по статевим органам, і задіяння статевих органів в катуванні. По кваліфікації це відносять до сексуальних злочинів", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше екс-полонений розповів про страшні тортури в "ДНР" .