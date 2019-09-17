"Він мертвий, це моя провина": як розстріляли вбивцю "кіборгів" у Маріуполі

У Маріуполі у власній квартирі трьома пострілами в упор убитий бойовик "ДНР" Роман Джумаєв, серед численних "заслуг" якого – участь в штурмі донецького аеропорту в лютому 2015 року.

У цій історії дуже багато незрозумілого. По-перше, чому терорист опинився де-факто на волі? По-друге, якщо він все ж був під арештом, як могла стати можливою його ліквідація? Питання полягає і в тому, чи може мати місце помста у відповідь, якщо це вбивство можна розглядати як розплату?

"Мені страшно", - зізналася в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL місцева мешканка Маріуполя, громадський діяч Маша Українська (псевдонім), яка зіграла велику роль в історії Джумаєва, яка штурхала правоохоронців, суддів та громадськість. Вона розповіла про "бекграунд" цих подій, поділилася думкою про причини того, що сталося, і власним прогнозом.

- Вітаю. Хотіла поговорити з вами про те, що сталося з Джумаєвим.

- Дякую. Мені реально дуже страшно зараз.

- Він же убитий. Чого ви боїтеся зараз?

- Він убитий, мене немає в місті, мене немає в країні. Але я вже подивилася відео, на якому його мама у всьому звинувачує мене.

І я дійсно винна. Я винна в тому, що я показала Джумаєва на всю країну.

Роман Джумаєв https://news.liga.ne

- Ви могли б розповісти, з чого почалося ваше "близьке знайомство" з терористом?

- У грудні 2018 роки до мене зателефонував глава нашої Лівобережної районної адміністрації Маріупольської міськради Очеретин і попросив про допомогу.

Вони боролися з МАФами, з незаконною торгівлею. Джумаєв незаконно поставив кіоск і торгував піцою. Цікаво, що на кіоску було оголошення, що ветеранам АТО надається знижка, на ньому був прапор України. Коли виявилося, що документів на МАФ немає, його змусили прибрати кіоск. Увечері того ж дня Джумаєв приїхав додому до дружини глави райадміністрації і почав їй погрожувати.

Очеретин подзвонив мені і попросив допомоги. Сказав, що він з'ясував, хто такий Джумаєв, що це бойовик, якого в травні суд випустив під домашній арешт. Він попросив мене як громадського працівника підняти це питання.

Я подивилася інформацію про Джумаєва, зробила запит в поліцію. Так почалася ця історія.

Через кілька днів ми з представниками райадміністрації та поліції поїхали туди, де був його кіоск, щоб його демонтувати. Зі мною приїхали ветерани АТО. Коли кіоск вже завантажили, з'явився сам Джумаєв, почалися образи і погрози на мою адресу.

На звалищі, куди ми привезли МАФ, стався інцидент зі співробітником поліції: Джумаєв пшикнув з газового балончика в поліцейського і в одного з наших хлопців-АТОшників. За цим фактом проти нього було порушено ще одну кримінальну справу.

Після цього я стала стежити за всіма судовими процесами за участю Джумаєва.

- Яка була ваша мета?

- Його арешт. Моя задача була – показати, що бойовик вільно розгулює по місту, замість того щоб сидіти в тюрмі.

Ми писали листи до Вищої Ради правосуддя про те, що судді, які його звільнили, зробили це незаконно. Коли його посадили в Маріуполі, ми були на процесі. Коли я повернулася в Маріуполь після поїздки за кордон, я дізналася, що його знову звільнили під домашній арешт.

Роман Джумаєв на засіданні суду

- Вбивство Джумаєва було очікуваним для вас?

- Ні, я не думала, що все так буде. Тому що з травня по грудень минулого року він взагалі був на свободі, він вільно ходив і торгував, його ніхто не чіпав.

- Чому зачепили зараз?

- Швидше за все, тому що я надала розголосу цій історії. Всі дізналися про нього. Він став знаковою фігурою.

- Маємо цікаву ситуацію: терорист був під домашнім арештом і був убитий. Щодо його безпеки мали б турбуватися правоохоронці, чи не так?

- Ні, правоохоронці не мали займатися його безпекою. Вони повинні були контролювати, щоб він не порушував режим домашнього арешту, щоб він не виходив з дому.

- Як це можна контролювати? Браслет?

- Так, повинні надягати браслет, але у нас в Донецькій області браслетів немає взагалі.

- Ви не вважаєте, що в такому випадку потрібно було просто фізично забезпечити Джумаєву якусь охорону?

- Чому йому повинні були забезпечувати охорону? До цього він кілька місяців вільно гуляв по Маріуполю без охорони.

- Зачекайте. Людина під домашнім арештом. Ніхто не контролює, сидить він вдома чи гуляє. Йому просто вірили на слово? Так?

- Поліцейські періодично приїжджали до нього, контролювали, на місці він чи ні. Як часто – це вже треба питати у поліції.

- Що ви прогнозуєте зараз, після вбивства?

- На Facebook мені вже погрожують. Пишуть в коментарях до моїх постів: "Чекай, ти будеш наступна". Як я говорила, мама Джумаєва заявила, що у всьому винна я.

- Чи будете ви звертатися в правоохоронні органи, щоб вам надали особисту охорону?

- Так.

Але я хочу сказати про величезну проблему, яку ми, громадські працівники, намагаємося вирішити. 25 червня Конституційний суд дозволив пом'якшувати запобіжний захід обвинуваченим в тероризмі і застосовувати домашній арешт (рішення було прийнято у відповідь на конституційну скаргу народного депутата України Надії Савченко, - Ред.). На підставі цього рішення Джумаєва і відпустили.

Два тижні тому ми написали лист на ім'я президента Зеленського і в РНБО з проханням скасувати це рішення щодо всіх цих бойовиків. Звернення підписали 15 громадських організацій.

Ще одна проблема: бойовиків судять судді, що проживають в Донецькій області, а цього бути не повинно. Тому що у більшості з них з того боку є якийсь бізнес, якісь зв'язки. Вони бояться приймати жорсткі рішення по бойовиках. Ми про це говорили, але питання досі не вирішене.

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