"Джокер" на каналі кума Путіна розповів, як отримує доступ до чатів українських політиків

Пранкер "Джокер" вийшов на зв'язок у прямому ефірі розважального шоу "Протистояння" на телеканалі NewsOne, після чого відповів на запитання гостей.

Про це повідомляється на сайті NewsOne. "Джокеру" вголос озвучували питання, після чого пранкер відповідав письмово в чаті з генеральним продюсером телеканалу Василем Головановим.

Колишній депутат Верховної Ради Юрій Левченко запитав, чи готовий пранкер у майбутньому дати свідчення проти політиків, з якими листувався, щоб їх могли притягнути до кримінальної відповідальності. У відповідь "Джокер" повідомив про готовність підтвердити автентичність листувань.

"Свідчення повинні давати ті, хто фактично зізнаються у власних злочинах. Але я готовий передати пристрої як доказ автентичності", – відзначив пранкер.

Головний редактор видання "Страна" Світлана Крюкова запитала у "Джокера", як у нього виходить діставати листування зі внутрішніх чатів фракцій. Також її зацікавило, як пранкер втирається у довіру до політиків від чужого імені.

"Я присутній у всіх чатах, включно з Офісом президента. Немає такої програми, яка могла б мені протистояти. Це мій стартап", – повідомив "Джокер".

Ведуча каналу NewsOne Діана Панченко поцікавилася, кого він вважає своїми ворогами.

"Вороги України – це мої особисті вороги. Вони присутні серед усіх політичних сил, чиновників, олігархів. Сьогодні в Україні настала епоха фарсу. І вона скоро закінчиться", – переказав Голованов додаткове повідомлення від "Джокера".

При цьому пранкер повідомив глядачам, чи є він "членом команди Зе". Також він уточнив, чому найчастіше писав депутатам від імені генерального прокурора Руслана Рябошапки.

"Ні, я не член жодних команд. Але багатьом не заздрю. Від Рябошапки писав, тому що багато політиків хочуть дружити, мати тісні відносини з людиною, у якої є реальна влада, і вирішувати свої шкурні питання", – розповів пранкер.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як шоумен і бізнесмен Василь Голованов отримав від пранкера "Джокера" переписку з претенденткою на пост глави зовнішньополітичного комітету парламенту Галиною Михайлюк.

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