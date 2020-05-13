Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко 6 травня провів таємну зустріч із так званим смотрящим за Києвом бізнесменом Денисом Комарницьким.

Про це повідомив пранкер Джокер у своєму Telegram-каналі, опублікувавши знімки та детальну хроніку того дня.

За його словами, приблизно о 14:00 годині Комарницький (ексспівголова фракції "Блок Леоніда Черновецького" у Київраді. - Ред.) на чорному Mercedes Benz (номерний знак АА3344РМ) виїхав із котеджного селища "Клим", а о 15:15 він заїхав на парковку Київської мерії у внутрішній двір через вулицю Пушкінська.

"О 15:55 той же чорний мерс при виїзді через Пушкінську затримався біля магазину "Бекстейдж" і пішов у напрямку вулиці Прорізної. Що цікаво, біля магазину до авто Комарницького прив'язався хвіст – Toyota Camry чорного кольору з номерним знаком АА 4441 Оi. На пасажирському сидінні перебував громадянин Пліс Геннадій Володимирович. Голова державної аудиторської служби України, в недавньому минулому – заступник міністра фінансів", – розповів пранкер.

Комарницький таємно зустрівся з Тищенком 6 травня t.me/joker_ukr

Комарницький таємно зустрівся з Тищенком 6 травня t.me/joker_ukr

Комарницький таємно зустрівся з Тищенком 6 травня t.me/joker_ukr

О 16:15 обидва авто припаркувалися на вулиці Золоті ворота і Пліс пересів на заднє сидіння в Mercedes Комарницького. За кілька хвилин до них під'їхав чорний БМВ X5 (КА 6981II).

"Комарницький і Пліс швиденько, перебіжечками, пересіли в Х5. Під час пересадки один з охоронців Комарницького дістав заповітний портфель із багажника "Мерседеса" й передав Денису Комарницькому. О 16:23 BMW X5 разом зі "смотрящим" і аудитором заїхали на вулицю Володимирську у внутрішній двір СБУ, по-блатному, без книги обліку, реєстрації та пропусків. Ні телефон, ні портфель здавати не довелося. А вже о 19:10 із боку вулиці Малопідвальна до внутрішнього двору СБУ під'їхала Toyota Camry, де раніше сидів Пліс. Обидва сіли в Toyota, вже без портфеля. Пізніше парочка роз'їхалася", – повідомив "Джокер".

Комарницький таємно зустрівся з Тищенком 6 травня t.me/joker_ukr

Комарницький таємно зустрівся з Тищенком 6 травня t.me/joker_ukr

Комарницький таємно зустрівся з Тищенком 6 травня t.me/joker_ukr

За його словами, о 19:47 Mercedes Комарницького припаркувався біля бізнес-центру IQ, де на парковці прямо біля центрального входу був припаркований чорний Mercedes S400 (AS 9911КМ), яким користується Тищенко.

"До 9-ї вечора партнери про щось терли. А після роз'їхалися по домівках. Конспірологи ви хр*нові. Нікуди ви від мене не подінетеся. Я за вами стежу прямо з вікна дворика, куди ви портфельчики возите", – підсумував пранкер.

Комарницький таємно зустрівся з Тищенком 6 травня t.me/joker_ukr

Комарницький таємно зустрівся з Тищенком 6 травня t.me/joker_ukr

Комарницький таємно зустрівся з Тищенком 6 травня t.me/joker_ukr

Комарницький таємно зустрівся з Тищенком 6 травня t.me/joker_ukr

Як писав OBOZREVATEL, раніше в кулуарах Верховної Ради заявили, що Микола Тищенко балотуватиметься в мери Києва.