Головна Новини
14 травня • оновлено в 16:52
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Кирило Лютий

Джокер дізнався про таємну зустріч "смотрящого" за Києвом із Тищенком. Фото

86.5т
Читати матеріал російською

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко 6 травня провів таємну зустріч із так званим смотрящим за Києвом бізнесменом Денисом Комарницьким.

Про це повідомив пранкер Джокер у своєму Telegram-каналі, опублікувавши знімки та детальну хроніку того дня.

За його словами, приблизно о 14:00 годині Комарницький (ексспівголова фракції "Блок Леоніда Черновецького" у Київраді. - Ред.) на чорному Mercedes Benz (номерний знак АА3344РМ) виїхав із котеджного селища "Клим", а о 15:15 він заїхав на парковку Київської мерії у внутрішній двір через вулицю Пушкінська.

"О 15:55 той же чорний мерс при виїзді через Пушкінську затримався біля магазину "Бекстейдж" і пішов у напрямку вулиці Прорізної. Що цікаво, біля магазину до авто Комарницького прив'язався хвіст – Toyota Camry чорного кольору з номерним знаком АА 4441 Оi. На пасажирському сидінні перебував громадянин Пліс Геннадій Володимирович. Голова державної аудиторської служби України, в недавньому минулому – заступник міністра фінансів", – розповів пранкер.

Комарницький таємно зустрівся з Тищенком 6 травня

Комарницький таємно зустрівся з Тищенком 6 травня

t.me/joker_ukr

Комарницький таємно зустрівся з Тищенком 6 травня

Комарницький таємно зустрівся з Тищенком 6 травня

t.me/joker_ukr

Комарницький таємно зустрівся з Тищенком 6 травня

Комарницький таємно зустрівся з Тищенком 6 травня

t.me/joker_ukr

О 16:15 обидва авто припаркувалися на вулиці Золоті ворота і Пліс пересів на заднє сидіння в Mercedes Комарницького. За кілька хвилин до них під'їхав чорний БМВ X5 (КА 6981II).

"Комарницький і Пліс швиденько, перебіжечками, пересіли в Х5. Під час пересадки один з охоронців Комарницького дістав заповітний портфель із багажника "Мерседеса" й передав Денису Комарницькому. О 16:23 BMW X5 разом зі "смотрящим" і аудитором заїхали на вулицю Володимирську у внутрішній двір СБУ, по-блатному, без книги обліку, реєстрації та пропусків. Ні телефон, ні портфель здавати не довелося. А вже о 19:10 із боку вулиці Малопідвальна до внутрішнього двору СБУ під'їхала Toyota Camry, де раніше сидів Пліс. Обидва сіли в Toyota, вже без портфеля. Пізніше парочка роз'їхалася", – повідомив "Джокер".

Комарницький таємно зустрівся з Тищенком 6 травня

Комарницький таємно зустрівся з Тищенком 6 травня

t.me/joker_ukr

Комарницький таємно зустрівся з Тищенком 6 травня

Комарницький таємно зустрівся з Тищенком 6 травня

t.me/joker_ukr

Комарницький таємно зустрівся з Тищенком 6 травня

Комарницький таємно зустрівся з Тищенком 6 травня

t.me/joker_ukr

За його словами, о 19:47 Mercedes Комарницького припаркувався біля бізнес-центру IQ, де на парковці прямо біля центрального входу був припаркований чорний Mercedes S400 (AS 9911КМ), яким користується Тищенко.

"До 9-ї вечора партнери про щось терли. А після роз'їхалися по домівках. Конспірологи ви хр*нові. Нікуди ви від мене не подінетеся. Я за вами стежу прямо з вікна дворика, куди ви портфельчики возите", – підсумував пранкер.

Комарницький таємно зустрівся з Тищенком 6 травня

Комарницький таємно зустрівся з Тищенком 6 травня

t.me/joker_ukr

Комарницький таємно зустрівся з Тищенком 6 травня

Комарницький таємно зустрівся з Тищенком 6 травня

t.me/joker_ukr

Комарницький таємно зустрівся з Тищенком 6 травня

Комарницький таємно зустрівся з Тищенком 6 травня

t.me/joker_ukr

Комарницький таємно зустрівся з Тищенком 6 травня

Комарницький таємно зустрівся з Тищенком 6 травня

t.me/joker_ukr

Як писав OBOZREVATEL, раніше в кулуарах Верховної Ради заявили, що Микола Тищенко балотуватиметься в мери Києва.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Кирило Лютий
Особи
Джокер Микола Тищенко
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
43
28
Смішно
277
Цікаво
99
Сумно
38
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ицык Лечица
Ицык Лечица
Это типа украинский Джеймс Бонд, что ли?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Салгалов Сергей
Салгалов Сергей
Если таким образом Тищенко станет мэром, это будет конец Киеву, да и всей Украине.
Показать комментарий полностью
Ответить
11
0
Майдан головного мозга
Майдан головного мозга
Салгалов Сергей, а если он НЕ ТАКИМ образом станет, Киеву и всей Украине не конец? А то, что на Украине уже давным-давно ВСЕ мэры становятся мэрами именно таким образом, это ничего?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
4
Cachko Elena
Cachko Elena
и дальше что ,пинкертон хре---в. что дальше ? А ?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
7
Розслідування

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 16 847.

    Вилікувалися: 4143. Померли: 456.

  • У світі захворіли вже понад 4,4 млн осіб, загинули – 299 тисяч.

  • У МОЗ анонсували ослаблення карантину з 22 травня: відкриють готелі і дитячі садки.

  • Вірусолог виявив, що інфіковані COVID-19 найбільш заразні за день до появи симптомів.

  • Вчені знайшли докази походження коронавірусу з Китаю.

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги