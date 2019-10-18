Зарубали сокирою: по-звірячому вбитий у Києві іноземець виявився онуком знаменитості. Сенсаційні подробиці

Убитий у Печерському районі Києва 22-річний Джавід Гаджиєв, понівечене тіло якого знайшли в одній із квартир, був онуком відомого композитора і музиканта Тельмана Гаджиєва.

Подробиці трагедії розповіла в інтерв'ю 1news.az мати вбитого хлопця Міна.

За її словами, підозрюваний у вбивстві Алі Айдин оглу Абдуллаєв був другом Джавіда і не раз з'являвся у них вдома. Хлопці навчалися разом на першому курсі університету, але потім Алі виключили.

У Києві вбили Джавіда Гаджиєва 1news.az

У Києві вбили Джавіда Гаджиєва 1news.az

У Києві вбили Джавіда Гаджиєва 1news.az

"Джавід поїхав на стажування в Німеччину зі студентами свого університету. Тиждень навчався в Університеті Зігена (Universität Siegen), отримав сертифікат. З друзями встиг з'їздити в Бельгію", – розповіла жінка.

Далі, за її словами, син повинен був летіти з Франкфурта в Баку, але Алі запропонував йому приїхати в Київ і поїхати на машині в Будапешт, щоб подивитися Європу. Гаджиєв погодився.

У Києві вбили Джавіда Гаджиєва 1news.az

У Києві вбили Джавіда Гаджиєва 1news.az

У Києві вбили Джавіда Гаджиєва 1news.az

Після приїзду до Києва він перестав виходити з рідними на зв'язок і незабаром вони дізналися про загибель хлопця. Мати припустила, що мотивом могла стати заздрість – Джавід у свої 22 мав гарну роботу і користувався авторитетом.

Підозрюваний у вбивстві Гаджиєва 1news.az

Підозрюваний у вбивстві Гаджиєва 1news.az

Останнє фото Гаджиєва в Києві 1news.az

Як повідомляв OBOZREVATEL, тіло Гаджиєва знайшли 6 жовтня. Біля трупа виявили бензопилу, сокиру і пакети.

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