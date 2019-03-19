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"Дякують за "референдум" і просять грошей": Цимбалюк яскраво пройшовся по житті Криму під Росією

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Росіяни, які вдають із себе корінних кримців і переїхали на український півострів після окупації, стали масово скаржитися на дорожнечу життя там.

При цьому їх абсолютно не турбує те, що вони вижили з Криму його справжніх корінних жителів, оселившись на їхній землі. Про це написав український журналіст Роман Цимбалюк на своїй сторінці у Facebook.

"Телеканал "Росія-24" транслював розмову Путіна з "громадськістю" в окупованому Криму. Всі дякують президенту Росії за "референдум" і просять грошей. У "російському" Криму все дуже добре, але дуже-дуже дорого. Захмарні ціни на перельоти і продукти. А Володимир Володимирович Путін авторитетно пояснює, що ціна баранини як у Росії", — із сарказмом підкреслив він.

Анексія Криму

Анексія Криму

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Він також додав, що у вічі одразу впадає те, більшість представників показаної на телеекранах "кримської громадськості" ніякого відношення до Криму не мають. Всі вони насправді є росіянами, які приїхали із Санкт-Петербурга, Кемерово і Єкатеринбурга і раптово почали міркувати про сакральне значення Херсонеса. "Звільнення України по-російськи завжди починається зі звільнення від українців", — влучно резюмував Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
анексія Криму
Особи
Роман ЦимбалюкВолодимир Путін
Місце
Україна
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