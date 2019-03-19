"Дякують за "референдум" і просять грошей": Цимбалюк яскраво пройшовся по житті Криму під Росією

Росіяни, які вдають із себе корінних кримців і переїхали на український півострів після окупації, стали масово скаржитися на дорожнечу життя там.
При цьому їх абсолютно не турбує те, що вони вижили з Криму його справжніх корінних жителів, оселившись на їхній землі. Про це написав український журналіст Роман Цимбалюк на своїй сторінці у Facebook.
"Телеканал "Росія-24" транслював розмову Путіна з "громадськістю" в окупованому Криму. Всі дякують президенту Росії за "референдум" і просять грошей. У "російському" Криму все дуже добре, але дуже-дуже дорого. Захмарні ціни на перельоти і продукти. А Володимир Володимирович Путін авторитетно пояснює, що ціна баранини як у Росії", — із сарказмом підкреслив він.
Анексія Криму
ИноСМИ
Він також додав, що у вічі одразу впадає те, більшість представників показаної на телеекранах "кримської громадськості" ніякого відношення до Криму не мають. Всі вони насправді є росіянами, які приїхали із Санкт-Петербурга, Кемерово і Єкатеринбурга і раптово почали міркувати про сакральне значення Херсонеса. "Звільнення України по-російськи завжди починається зі звільнення від українців", — влучно резюмував Цимбалюк.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в РФ запропонували стягнути з Києва компенсацію за 25 років, які Крим був у складі України.
Пізніше в Кремлі відступили щодо компенсації за Крим.
Також мережа висміяла план Росії забрати в України гроші за Крим.
Цимбалюк зазначив, що претензії Росії отримати компенсацію за Крим можуть обернутися для неї втратою територій.
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