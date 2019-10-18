"Дякую, Росія!" В "ДНР" задумали підлість з лікарнями

В "Донецькій народній республіці" ( "ДНР") окупанти задумали закрити дитячі медичні установи.

На пост зі скаргами звернув увагу журналіст Денис Казанський і опублікував його на своїй сторінці в Twitter.

"Що творять фашисти! Закриття дитячих лікарень - це геноцид населення Донбасу! Американські господарі бандерівців зовсім зірвалися з ланцюга! А, ні, зачекайте ... Це в Донецьку народна республіка закриває. Значить, нічого страшного. Так треба. Дякую, Росія!" - написав він.

Що творять фашисти! Закриття дитячих лікарень - це геноцид населення Донбасу! Американські господарі бандерівців зовсім зірвалися з ланцюга!



А, ні, зачекайте ... Це в Донецьку народна республіка закриває. Значить, нічого страшного. Так треба. Спасибі, Росія! pic.twitter.com/LXmgaRlFZv - Денис Казанський (@den_kazansky) October 18, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, в "ДНР" вирішили провести перепис населення, щоб зменшити кількість людей, які отримують дві пенсії.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!