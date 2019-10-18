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18 жовтня • оновлено в 16:21
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"Дякую, Росія!" В "ДНР" задумали підлість з лікарнями

1.7т Читати матеріал російською

В "Донецькій народній республіці" ( "ДНР") окупанти задумали закрити дитячі медичні установи.

На пост зі скаргами звернув увагу журналіст Денис Казанський і опублікував його на своїй сторінці в Twitter.

"Що творять фашисти! Закриття дитячих лікарень - це геноцид населення Донбасу! Американські господарі бандерівців зовсім зірвалися з ланцюга! А, ні, зачекайте ... Це в Донецьку народна республіка закриває. Значить, нічого страшного. Так треба. Дякую, Росія!" - написав він.

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"Дякую, Росія!" В "ДНР" задумали підлість з лікарнями

Як повідомляв OBOZREVATEL, в "ДНР" вирішили провести перепис населення, щоб зменшити кількість людей, які отримують дві пенсії.

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Особа
Денис Казанський
Місце
Україна
Тег
ДНР
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Недавно почитал высеры т.н. бывшей жительницы Донбасса Степовой, так эта тварь пишет, что там все поголовно больны СПИДом, туберкулёзом и ещё много чем. На кой им тогда детские больницы и кто в них лечится ? Такова логика Казянського, Стервовой и им подобным ? Очень на сговор похоже ! Если уж решили отказываться и от территорий и от людей - то оставайтесь сами людьми, а время покажет кто был прав, но тогда не скулите !
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70rus xxx
70rus xxx
Долго смеялся.Спасибо,Обоз.
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