Дядько убитої під Харковом дівчинки розповів про її матір. Відео

Дядько дівчинки з-під Харкова, якій рідна мати відрізала голову, розповів про взаємини в родині та про те, як жили жінка та її покійна дочка.

Відповідне відео з'явилося на Telegram-каналі "Харків 1654". На ньому чоловік дає свідчення поліції (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

За його словами, сім'я була бідною, але жінка постійно працювала. Що стосується загиблої дитини, то дівчинка, як стверджує дядько, завжди гарно виглядала.

У Харкові жінка вбила доньку kh.news

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