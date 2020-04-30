Дядько убитої під Харковом дівчинки розповів про її матір. Відео

Дядько дівчинки з-під Харкова, якій рідна мати відрізала голову, розповів про взаємини в родині та про те, як жили жінка та її покійна дочка.

Відповідне відео з'явилося на Telegram-каналі "Харків 1654". На ньому чоловік дає свідчення поліції (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

За його словами, сім'я була бідною, але жінка постійно працювала. Що стосується загиблої дитини, то дівчинка, як стверджує дядько, завжди гарно виглядала.

У Харкові жінка вбила доньку kh.news

Як повідомляв OBOZREVATEL:

несамовиту оголену жінку з пакетом, в якому лежала людська голова, затримали 30 квітня о 05:30 в Харкові.

Водночас вона кидалася на поліцейських. У гонитві брали участь чотири екіпажі поліції.

Виявилося, що голова, яка була в пакеті у неадекватної, належить її дочці-підлітку Христині. Обезголовлене тіло дівчинки виявив її дядько і заявив у поліцію.

Особа жінки, яку затримали в Харкові з відрізаною головою неповнолітньої дочки, вже встановлена. Нею виявилася 38-річна жителька села Подвірки Тетяна Янова.

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