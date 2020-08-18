Двом підозрюваним у справі Шеремета вручили обвинувальні акти

Підозрюваним в організації вбивства журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку та Юлії Кузьменко вручили обвинувальні акти.

Про це 18 серпня повідомило УНН з посиланням на адвоката Стансілава Кулика. Тепер фігуранти справи Шеремета отримали статус обвинувачених.

Ще одна підозрювана – Яна Дугаров – відмовилася отримувати обвинувальний акт. Про це повідомив її адвокат Віталій Коломієць в Facebook.

Він зазначив, що прокурор вирішив вручити обвинувальний акт без відкриття всіх оригіналів експертиз та інших матеріалів і без оцінки доказів захисту в складі клопотання про закриття справи.

"Толерувати чергове порушення закону не будемо, в незаконній дії участі брати не стали. Обвинувальний акт проти Яни Дугар лишився в прокурора", – написав Коломієць.

Яна Дугар відмовилася отримувати обвинувальний акт (Facebook Віталія Коломійця)

Як повідомляв OBOZREVATEL :

журналіста Павла Шеремета вбили 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, в якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним управлінням.

12 грудня 2019 року поліція назвала і затримала підозрюваних в організації вбивства Шеремета.

Підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) було висунуто музиканту, волонтеру і бійцю АТО Андрієві Антоненку (Riffmaster), волонтерці й дитячій кардіохірургині Юлії Кузьменко.

Волонтерку й військову медсестру Яну Дугарь запідозрили в тому, що перед убивством Шеремета вона проводила "розвідку", фотографуючи камери відеоспостереження неподалік від місця злочину.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!