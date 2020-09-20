Сейчас в нескольких регионах Украины и в первую очередь – вблизи линии разграничения с оккупированным Крымом, проходят масштабные учения сил быстрого реагирования Великобритании и Украины. Согласно данным агентства Sky News, британские десантники уже и не помнят, когда было выполнено такое количество парашютного десантирования, как в ходе этих учений.

Сотни британских десантников высадились с парашютами возле Крыма news.sky.com

Стало известно о том, что в учениях принимают участие не только десантники 16 десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Великобритании, но и специальных подразделений Pathfinders и SAS. То есть, здесь можно наблюдать элитные подразделения, которые без надобности особо не "светятся".

Так британцы демонстрировали солидарность с Украиной news.sky.com

Как пояснил одни из командиров специальных подразделений, основной их задачей является скрытное проникновение на территорию, занятую противником. Для этого десантирование части проводится с большой высоты, чтобы в режиме планирования добраться до целевого района и раскрыть парашюты у земли, чтобы не быть обнаруженными радарами противника.

Учения должны стать сигналом для Москвы, действия которой сейчас несут угрозу не только Украине, а всему миру news.sky.com

Приземлившись, подразделения обеспечивают продвижение сюда основных войск или высадку более крупного десанта. Для этого они устраняют препятствия, которые могут возникнуть у основных сил. Обычно они действуют ночью и максимально скрытно, чтобы не быть обнаруженными противником.

Поясняя цель учений, офицер указал на то, что действия РФ становятся все более агрессивными и очевидно, несут угрозу уже не только для Украины и потому, в первую очередь, это сигнал Москве о том, что в случае агрессии, которая вполне вероятна на фоне их масштабных учений у границ Украины, Британия способна быстро перебросить войска, которые обеспечат подход более крупных сил в самое короткое время.

С другой стороны, и об этом прямо не говорится, сама суть подразделений, участвующих в учениях, носит наступательный характер. И Москве послали еще один сигнал о том, что мировое сообщество не признало аннексии Крыма и в случае чего, статус-кво может быть восстановлен и силовым путем.

Оно и понятно, ведь все уже привыкли, что Москва продвигает куда-то свои войска, но на самом деле, ничего не мешает сделать обратный ход. А для этого нужна только воля этого самого мирового сообщества. В данном случае, РФ является безусловным оккупантом Крыма и ее войска находятся на чужой территории, а потому – применение силы для изгнания оккупанта – законно со всех точек зрения и не может расцениваться как агрессия.

Именно для этого и предназначены британские войска, участвующие в учениях, поскольку оборона – обороной, но есть и другие, более решительные и эффективные варианты пресечения агрессивных устремлений Кремля. Пожалуй, это продемонстрировано впервые.