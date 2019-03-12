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Двох нардепів можуть позбавити недоторканності: названі імена

1.7тЧитати матеріал російською

Спеціалізована антикорупційна прокуратура хоче притягнути до кримінальної відповідальності народних депутатів Сергія Скуратівського (Радикальна партія) і Дениса Дзензерського (Народний фронт).

Відповідне подання на узгодження і внесення на розгляд Верховної Ради САП подала генеральному прокурору Юрію Луценку, повідомляється на сторінці прокуратури в Facebook.

"Під процесуальним керівництвом САП детективами Національного антикорупційного бюро України зібрано достатньо доказів для притягнення до кримінальної відповідальності народних обранців за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації", – сказано в повідомленні.

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Сергій Скуратівський

Сергій Скуратівський

facebook.com/serhii.skuratovsky

Денис Дзензерський

Денис Дзензерський

Дзеркало тижня

Згідно з Кримінальним процесуальним кодексом, це можливо тільки в разі надання згоди на зняття депутатської недоторканності парламентом.

Відповідно до ст. 218 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" подання про дачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності у відношенні народного депутата може бути внесено до Верховної Ради тільки генеральним прокурором.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві група невідомих злочинців викрала автомобіль Mercedes S 63 AMG, який знаходився у користуванні народного депутата Сергія Скуратівського.

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Особи
Сергій СкуратовськийЮрій Луценко
Місце
Україна
Теги
Спеціалізована антикорупційна прокуратураНАБУГПУВерховна Рада України
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